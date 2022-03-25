YAŞAM
25 Mart 2022 - 13:41

Husumetlisini vurduktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı tüfekle ayağından vurduktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı.

YAŞAM
25 Mart 2022 - 13:41
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Husumetlisini vurduktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı
Sakarya’nın Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre S.G. ile E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple bir tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G., aracından aldığı pompalı tüfekle E.G.'ye ateş etti. Aldığı kurşunlar sebebiyle E.G. kanlar içinde yere yığılırken, tüfekten çıkan saçmalar ise yerden sekerek o esnada yoldan geçen H.S.'ye isabet etti. Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çıkan kavgada bölgede bulunan bazı araçlar da zarar görürken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




“Pompalı tüfekle dehşet anı kamerada”



Öte yandan husumetlisini pompalı tüfekle yaralayan ve kaçan şahsın o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde şüphelinin rahat bir tavırla gelerek husumetlisine ateş etmesi, çevredeki vatandaşların panikleyerek kaçması, şahsın husumetlisini vurduktan sonra boğuşması ve olaydan dakikalar sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrılması yer alıyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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