YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:57

Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde Adana il emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile birlikte huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:57
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Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde 165 polis ile 13 ayrı noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirilirken umuma açık iş yerleri de ayrı ayrı denetlendi. Uygulamada alkollü yakalanan bir sürücü ise 157 promil alkollü olmayı “Bırak bu işleri” diyerek savundu. Trafik ekipleri 157 promil alkollü araç kullanan aracın sürücüsünü ifadesinin alınmak üzere emniyete sevk ederek otomobili çekici vasıtası ile otoparka çekti, ehliyetine el koydu.
İlçede gerçekleşen uygulamada 375 araç ve bin 388 kişinin sorgusu yapıldı. 15 araca 29 bin 188 TL idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Diğer yandan uygulamada yapılan araç aramalarında 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru tabanca elde edildi. Kozan'da halkın huzur ve güveni için denetimlerin süreceği belirtildi.

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