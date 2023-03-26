Hyundai Accent yepyeni haliyle görücüye çıktı! Türkiye satış fiyatı ağızları açık bıraktı: Sıfır araba arayanlar bakmadan geçmesin

Hyundai accent'in özellikleri internet üzerinden araştırılmaya başlanırken güncel fiyat bilgisi ve özellikler Hindistan'dan duyurulmaya başlandı. 1.5 turbo motora sahip olması belki de en çok dikkat çeken hususlardan olurken ülkemizde ki satış fiyatı merak konusu oldu. Hyundai accent özellikleri...
HYUNDAİ ACCENT ÖZELLİKLERİ-4535mm uzunluğunda ve geniş iç hacmine sahip.
-10.25 inç dijital gösterge -1.5 litre turbo destekli benzinli motor -156 HP Güç ve 253 Nm Tork -6 ileri manuel/7 otomatik şanzıman