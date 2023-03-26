Hyundai Accent yepyeni haliyle görücüye çıktı! Türkiye satış fiyatı ağızları açık bıraktı: Sıfır araba arayanlar bakmadan geçmesin







HYUNDAİ ACCENT ÖZELLİKLERİ







HYUNDAİ ACCENT FİYATI

Hyundai accent'in özellikleri internet üzerinden araştırılmaya başlanırken güncel fiyat bilgisi ve özellikler Hindistan'dan duyurulmaya başlandı. 1.5 turbo motora sahip olması belki de en çok dikkat çeken hususlardan olurken ülkemizde ki satış fiyatı merak konusu oldu. Hyundai accent özellikleri...-4535mm uzunluğunda ve geniş iç hacmine sahip.-10.25 inç dijital gösterge -1.5 litre turbo destekli benzinli motor -156 HP Güç ve 253 Nm Tork -6 ileri manuel/7 otomatik şanzıman2023 model olarak piyasaya sürülen Verna için giriş seviyeleri olarak 13 bin 200 dolar istendiği belirtildi. Ön sipariş üzerine en düşük rakam gündeme gelirken araç fiyatları 21 bin dolarak kadar çıktığı gözlemlendi. Otomobilin ülkemize ne zaman geleceği hakkında kesin bir tarih söz konusu değilken yaşanan gelişmeler sonrasında aracın ne kadara satılacağı değerli okurlarımız ile paylaşılır.