EKONOMİ
26 Mart 2023 - 00:30

Hyundai Accent yepyeni haliyle görücüye çıktı! Türkiye satış fiyatı ağızları açık bıraktı: Sıfır araba arayanlar bakmadan geçmesin

Araba alacaklara müjdeli haber geldi. Hyundai Accent Verna model araç özellikleri gündeme gelirken fiyatı ise ortaya çıktı. Yeni aracın ülkemizde ne kadar satılacağı merak konusu olurken ön siparişler ise başladı.

EKONOMİ
26 Mart 2023 - 00:30
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Hyundai Accent yepyeni haliyle görücüye çıktı! Türkiye satış fiyatı ağızları açık bıraktı: Sıfır araba arayanlar bakmadan geçmesin
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Hyundai accent'in özellikleri internet üzerinden araştırılmaya başlanırken güncel fiyat bilgisi ve özellikler Hindistan'dan duyurulmaya başlandı. 1.5 turbo motora sahip olması belki de en çok dikkat çeken hususlardan olurken ülkemizde ki satış fiyatı merak konusu oldu. Hyundai accent özellikleri...

HYUNDAİ ACCENT ÖZELLİKLERİ

-4535mm uzunluğunda ve geniş iç hacmine sahip.



-10.25 inç dijital gösterge

-1.5 litre turbo destekli benzinli motor

-156 HP Güç ve 253 Nm Tork

-6 ileri manuel/7 otomatik şanzıman

Hyundai accent verna özellikleri

HYUNDAİ ACCENT FİYATI

2023 model olarak piyasaya sürülen Verna için giriş seviyeleri olarak 13 bin 200 dolar istendiği belirtildi. Ön sipariş üzerine en düşük rakam gündeme gelirken araç fiyatları 21 bin dolarak kadar çıktığı gözlemlendi. Otomobilin ülkemize ne zaman geleceği hakkında kesin bir tarih söz konusu değilken yaşanan gelişmeler sonrasında aracın ne kadara satılacağı değerli okurlarımız ile paylaşılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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