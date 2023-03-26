Hyundai'dan bütçe dostu araç serisi! Piyasanın en güzelleri, en ucuz fiyata: Listeye bakan bayiye koşacak!

Hyundai, aracı satın alan kişileri sevindirecek bir açıklama yaptı. Herkes çok geniş bir yelpazeden bütçesine uygun bir araç bulma şansına sahiptir. Sonunda döviz kurlarından alınan onca vergi, çok sayıda vatandaşa araç alma planları gibi detaylar kısaca torbalandı. Pahalı fiyatlar karşısında beklenen haber Hyundai markasından geldi. Araç satın almak isteyen kişiler için ülkemizde sunulan birçok uygun fiyatlı model bulunmaktadır. İşte duyuruya göre en ucuz Hyundai araçları...
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DÖVİZ FİYATLARI ETKİLİ OLDU.
Döviz kurlarının artmasıyla birlikte ülkemizde vergiler en son zamlandı. Böylesine olumsuz bir durum ülkemizde otomobil alımlarını önemli ölçüde azalttı. Bu durum, onunla yüzleşen markalar tarafından sürdürülmektedir. Buna karşı ilk iddia Hyundai markasından geldi. Katılmak isteyenleri sevindirecek bu haberle Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, birçok 2023 modelinin takvimini açıkladı. 2023 takvimine göre Hyundai premiumsegment araçlara yer veriyor. Üstelik bu araçlar uygun fiyatlara sunuluyor.