EKONOMİ
26 Mart 2023 - 23:00

Hyundai'dan bütçe dostu araç serisi! Piyasanın en güzelleri, en ucuz fiyata: Listeye bakan bayiye koşacak!

En beğenilen kaliteli markalar arasında yer alan Hyundai beklenen bir açıklama yaptı. Sonunda yeni modellerini uygun fiyatla tanıtarak kullanıcılarına seslendi! Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
26 Mart 2023 - 23:00
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Hyundai'dan bütçe dostu araç serisi! Piyasanın en güzelleri, en ucuz fiyata: Listeye bakan bayiye koşacak!
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Hyundai, aracı satın alan kişileri sevindirecek bir açıklama yaptı. Herkes çok geniş bir yelpazeden bütçesine uygun bir araç bulma şansına sahiptir. Sonunda döviz kurlarından alınan onca vergi, çok sayıda vatandaşa araç alma planları gibi detaylar kısaca torbalandı. Pahalı fiyatlar karşısında beklenen haber Hyundai markasından geldi. Araç satın almak isteyen kişiler için ülkemizde sunulan birçok uygun fiyatlı model bulunmaktadır. İşte duyuruya göre en ucuz Hyundai araçları...

Hyundai i20

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DÖVİZ FİYATLARI ETKİLİ OLDU.



 Döviz kurlarının artmasıyla birlikte ülkemizde vergiler en son zamlandı. Böylesine olumsuz bir durum ülkemizde otomobil alımlarını önemli ölçüde azalttı. Bu durum, onunla yüzleşen markalar tarafından sürdürülmektedir. Buna karşı ilk iddia Hyundai markasından geldi. Katılmak isteyenleri sevindirecek bu haberle Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, birçok 2023 modelinin takvimini açıkladı. 2023 takvimine göre Hyundai premiumsegment araçlara yer veriyor. Üstelik bu araçlar uygun fiyatlara sunuluyor.

HYUNDAİ MÜJDELİ HABERİ PAYLAŞTI!

Hyundai'den yapılan açıklamada 2023 yılı için takvimde 5 aylık bir süre açıklandı ve bu araçlar hakkında bilgi verildi. Her aracın farklı aylarda piyasaya çıkacağı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre ilk araç nisan ayında tanıtılacak ve i10 olarak ifade edilecek. Ardından makyaj i20 ve tanıdık model Temmuz ayında piyasaya sürülecek.

Özel olarak geliştirilen Elantra modelinin Ağustos ayında piyasaya çıkması gerekirken, loniq 6'nın Ekim ayında, elektrikli Kona modelinin ve Tucson'un ise Kasım ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Şu anda açıklanan takvimde 5 araç var. Ancak bu araçların sayısının artıp artmayacağı gibi detaylara dair net bir bilgi verilmedi. Bu durumda gözler Hyundai markasının yeni sevindirici haberine çevrildi.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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