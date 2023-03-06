Hyundai gemileri yaktı! O modelde 8 bin liralık indirim yaptı: Bu fiyata almayan pişman olacak

Hyundai, Türkiye'deki otomobil piyasasında güçlü bir konuma sahip olan en sevilen modellerinden biri olan i20'yi kampanyalı fiyat avantajıyla sunuyor. Bu fırsattan yararlanarak sıfır kilometre bir araca sahip olmak isteyenler için harika bir seçenek sunan Hyundai, 2023 model i20 modellerinde 7.000 TL indirim yapmaktadır. Ayrıca, kampanya kapsamında 50.000 TL'ye kadar 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği de sağlanmaktadır...
Bu kampanya, müşterilerin bütçelerini zorlamadan güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabilecekleri bir fırsat sunuyor. Ancak, stoklar sınırlı olduğu için araç almak isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor. Hemen Hyundai bayilerine başvurarak bu harika fırsattan yararlanabilirsiniz!
Hyundai İ20 2023 Mart Sıfır Araç Fiyat Listesi
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump 466.500
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump 535.000
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style 546.000
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus 607.500
- Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite 626.000
- Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style 613.500