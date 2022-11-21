EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 20:31

Hyundai indirimin kralını yaptı! İkinci el fiyatına sıfır otomobil satacak: O model kapış kapış gidiyor

Otomobil fiyatlarındaki artışa Hyundai müdahalesi geldi. Ünlü marka ikinci el fiyatına sıfır otomobil satacak. İşte Hyundai Kasım 2022 güncel fiyat listesi.

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 20:31
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Hyundai indirimin kralını yaptı! İkinci el fiyatına sıfır otomobil satacak: O model kapış kapış gidiyor


ülkemizde döviz kurunun artması ve enflasyon rakamlarının yükselmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Yılın ilk aylarında çip krizi, ham madde tedariki gibi nedenlerden dolayı hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları bir hayli yükselmişti. Otomobil almayı düşünen kişiler birçok markanın sıfır otomobil kampanyalarını yakından takip etmeye başladı.

Güney Koreli otomobil firması Hyundai, otomobil fiyatlarındaki artışa adeta meydan okuyarak otomobil modellerinde indirime gitti. Ayrıca ikinci el otomobil fiyatlarında da yaşanan yükselişle birlikte ikinci el bir araç almanın bedeli en az 200 bin lira oluyor.

Hyundai’den yıl sonu indirim kampanyası geldi!



Otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken ünlü markaların araçları fiyatlarıyla cep yakmaya başladı. Vatandaşlar otomobil almak için markaların indirimlerini takip ediyor. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte ilk kampanya duyurusu yapan Hyundai oldu. Araç sahibi olmak isteyenleri sevindiren marka, son 4 aydır sattığı otomobillere zam yapmıyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai müşterilerine özel kampanyasını duyurdu. Buna göre Hyundai i20 modellerinde 7 bin TL indirim ya da 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sundu. Böylelikle araçlarında hem zam yapmayan bir de üstüne indirim kampanyasını duyuran Hyundai, araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

hyundai

Hyundai indirimli güncel fiyat listesi Kasım 2022

İndirim kampanyasının duyurulması ardından vatandaşlar Hyundai 2022 güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Buna göre modellere göre otomobil fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Hyundai i20 1.4 MPI İleri Düz MT Jump: 437 bin TL

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump: 470 bin 500 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style 479 bin 500 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus 505 bin TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite 521 bin TL

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Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT: 373 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT: 385 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT: 402 bin 500 TL’den satışa sunuluyor.

Yıl sonuna kadar devam edecek indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler Hyundai bayilerinin yolunu tuttu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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