IBAN numarasını yazana 500 TL ödenecek! Saniyesinde hesaba yatıyor, ATM'ler hemen ödüyor!







İLK EVİM İLK İŞ YERİME DAİR TÜM DETAYLAR BU HABERDE!











İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİ NEDİR?

İlk Evim İlk İş Yerim" projesi, ülkemizde konut ve iş yerine sahip olmakta zorlanan genç nüfusun güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş bir projedir. Bu proje kapsamında, özellikle genç evlilikler ve ilk kez konut veya iş yeri sahibi olmak isteyen girişimciler için özel krediler, destekler ve teşvikler sağlanmaktadır. Bu sayede gençlerin konut ve iş yeri sahibi olmasının yanı sıra, ülke ekonomisi için de önemli bir katkı sağlamaktadır. TOKİ NEDİR? NE İŞ YAPAR?

İlk Evim İlk İş Yerim kuraları devam ediyor.Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi resmen başladı! Çok sayıda ilde TOKİ tarafından kuralar çekilmeye başlandı ve Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından vatandaşlar için para iadesi yapılmaya başlandı. Bakan Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hesaplara 500 TL iade edileceğini belirtti. Paranızı ATM'lerden çekebilirsiniz! 64 ilde 5 gün içinde 500 TL'lik para iadesi yapılacak. Vatandaşların geçim derdi her geçen gün artarken, son dönemlerde artan rakamlar vatandaşların geçim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. TOKİ tarafından başvuru yapan ancak hak sahibi olamayanlara başvuru ücretleri geri yatırılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 12 ilde yeni kura çekiliş tarihlerini duyurdu. Çekilişin tamamlandığı 64 ilde ise sürecin tamamlandığını söyledi. İşte güncel kura tarihleri ve merak edilenler!TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir kuruluşudur. TOKİ, hükümetin toplu konut yapımı ve satışı ile ilgili faaliyetleri yürütmekte ve halkın konut ihtiyacını karşılamak için çalışmaktadır. Bu faaliyetler arasında, kamuya ait araziler üzerinde toplu konut yapımı, kamuya ait konutların satışı ve kiralanması, konut finansmanı ve konut yapımı ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri gibi hizmetler yer almaktadır.