





IBAN numarasını yazana 500 TL ödenecek! Unutanın parası yanar







TOKİ SÜRECİNDEN UMDUĞUNU BULAMAYANA 500 TL PARA İADESİ

12 İL İÇİN UMUT DEVAM EDİYOR

500 TL’niz hazır. Aman unutmayın!Şimdiye kadar yapılmış olan tarihin en kapsamlı konut projesi için çalışmalar başlatıldı. Vatandaşın ilgiyle beklediği TOKİ kuraları çekilmeye başlandı. Halkbank ve Ziraat Bankasına yatırılmış olan paraların iadesi bazı illerde yapılmaya başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu açıklamada başvurusu onaylanmayan vatandaşların başvuru ücreti olarak yapmış olduğu 500 TL’lik ödemelerinin geri verileceğini açıkladı. Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından 5 gün içinde 64 ilde 500 TL para iadesi için marşa basıldı. Halkın geçim sıkıntısıyla boğuştuğu bu günlerde faturaların artmasıyla da birlikte gelirler yetmemeye başladı.Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut projesinde kuralardan eli boş dönen vatandaşın başvuru ücreti geri verilecek. Kuralardan sonuç alamayan kişiler paralarını Ziraat Bankası ve Halkbank ATM’lerinden çekebilecek.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu açıklamasında 12 şehir için kura yapılacak tarihleri söyledi. Kurum, yapmış olduğu açıklamada 64 ilde çekiliş sürecinin bittiğini belirtti.