500 TL’niz hazır. Aman unutmayın!
IBAN numarasını yazana 500 TL ödenecek! Unutanın parası yanar
Şimdiye kadar yapılmış olan tarihin en kapsamlı konut projesi için çalışmalar başlatıldı. Vatandaşın ilgiyle beklediği TOKİ kuraları çekilmeye başlandı. Halkbank ve Ziraat Bankasına yatırılmış olan paraların iadesi bazı illerde yapılmaya başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu açıklamada başvurusu onaylanmayan vatandaşların başvuru ücreti olarak yapmış olduğu 500 TL’lik ödemelerinin geri verileceğini açıkladı. Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından 5 gün içinde 64 ilde 500 TL para iadesi için marşa basıldı. Halkın geçim sıkıntısıyla boğuştuğu bu günlerde faturaların artmasıyla da birlikte gelirler yetmemeye başladı.