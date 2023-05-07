İBB Başkanı İmmaoğlu'na Erzurum'da taşlı provokasyon!













EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK YORUM

Erzurum'da bir miting sırasında bir grup, taşlarla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve aynı zamanda İBB Bşkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırdı. İmamoğlu, konuşmasında dinleyicilerini sakin olmaya çağırdı.Meydanın yakınında toplanan grupla ilgili polise konuşan İmamoğlu, “Polis sizi izliyor, biz de sizi izliyoruz. Bu şehrin valisi, Emniyet müdürü, Biz de sizi izliyoruz. Devam etmek. Hiç bir şey. Bakmak; ekonomik kriz, yoksulluk, yoksulluk… Erzurum, kişi başına düşen gelirde Türkiye'nin 81 ili arasında 62. sırada yer alıyor. Bu kasabanın sorunu yoksulluk, bu kasabanın sorunu yoksulluk. Ama aldatılan gençler, aldatılan yöneticiler olabilir. Polise bakın; Burada bir yara var. İzliyorsun. Erzurum Valisi, Belediye Başkanı; Hakkınızda şikayette bulunacağım. İnsanları kışkırtıyorsun. Erzurum; her şey çok hoş olacak. Göreceksin. Polis, hala bu insanları izliyorsun. Bakın kendinizi incitmemek için… Hayır, cevap vermeyin sevgili genç arkadaşlar. Burada az sayıda insan kışkırtılarak sizi tehlikeye atıyor” dedi.Korumalar eşliğinde otobüsten indirilen İmamoğlu, otobüsün içinden konuşmaya devam etti ve ardından araç olay yerinden ayrıldı. İmamoğlu'nun otobüsü bölgeden ayrılırken polis kalabalığın üzerine TOMA'lar aracılığı ile su sıktı.İBB Grup Başkan Yardımcısı CHP Tarık Balyalı, yaşanan gelişmelerin ardından Halk TV'ye yaptığı açıklamasında taş yağmuruna tutulduklarını ifade etti. İmamoğlu, saldırının ardından yaptığı açıklamasında ise, şu cümleleri kullandı: “Kentsel şehir büyük bir kabalık gösterdi. Otobüsünü yere yığdı. Ben belediye başkanını tanıyorum, bu terbiyesizliği yakıştıramam. Daha sonra vali ile temasa geçildi. Vali gerekli adımların atıldığını söyledi. Konuşacağımız alana geliyoruz. Erzurumlu hemşehrilerimizle görüşeceğiz. Her yerin dolu olduğunu gördük. Tek bir polis kıpırdamadı. Bu bir rehber. İnsanların kafasına taşlar atılıyor. Konuşmamın beşinci dakikasında konuşmayı bıraktım. Emniyet müdürü başta olmak üzere suç duyurusunda bulunacağım. Otobüsle oradan ayrılmak zorunda kaldım."