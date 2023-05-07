İBB Başkanı İmmaoğlu'na Erzurum'da taşlı provokasyon!

Erzurum'da bir miting sırasında bir grup, taşlarla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve aynı zamanda İBB Bşkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırdı. İmamoğlu, konuşmasında dinleyicilerini sakin olmaya çağırdı.
Meydanın yakınında toplanan grupla ilgili polise konuşan İmamoğlu, “Polis sizi izliyor, biz de sizi izliyoruz. Bu şehrin valisi, Emniyet müdürü, Biz de sizi izliyoruz. Devam etmek. Hiç bir şey. Bakmak; ekonomik kriz, yoksulluk, yoksulluk… Erzurum, kişi başına düşen gelirde Türkiye'nin 81 ili arasında 62. sırada yer alıyor. Bu kasabanın sorunu yoksulluk, bu kasabanın sorunu yoksulluk. Ama aldatılan gençler, aldatılan yöneticiler olabilir. Polise bakın; Burada bir yara var. İzliyorsun. Erzurum Valisi, Belediye Başkanı; Hakkınızda şikayette bulunacağım. İnsanları kışkırtıyorsun. Erzurum; her şey çok hoş olacak. Göreceksin. Polis, hala bu insanları izliyorsun. Bakın kendinizi incitmemek için… Hayır, cevap vermeyin sevgili genç arkadaşlar. Burada az sayıda insan kışkırtılarak sizi tehlikeye atıyor” dedi.
Korumalar eşliğinde otobüsten indirilen İmamoğlu, otobüsün içinden konuşmaya devam etti ve ardından araç olay yerinden ayrıldı. İmamoğlu'nun otobüsü bölgeden ayrılırken polis kalabalığın üzerine TOMA'lar aracılığı ile su sıktı.