GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 19:05

İBB'den İstanbulkart satış ücretlerine yüzde 100 zam!

İBB, kent genelinde faaliyet gösteren otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart satış ücretlerine yüzde 100 zam yapıldığını duyurdu.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 19:05
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İBB'den İstanbulkart satış ücretlerine yüzde 100 zam!


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olarak faaliyet gösteren Belbim AŞ, kent genelinde otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart’ın satış bedellerine zam yapılmasına karar verdi. Küresel alandaki çip krizini ve aynı zamanda döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları gerekçe gösterilerek yapılan zam oranı ise yüzde 100 oldu.

Anonim İstanbulkart 50 TL oldu

Son olarak 3 Şubat 2022'de yapılan zamla 13 TL olan anonim İstanbulkart bedeli 25 TL’ye yükseltilmişti. Yeni zamla birlikte Şubat ayından beri 25 TL olarak satılan İstanbulkart'ın yeni fiyatı 50 TL oldu.



İBB'den İstanbulkart satış ücretlerine yüzde 100 zam!

İBB, aynı zamanda Şubat ayında Adakart, indirimli İstanbulkart, Mavi Kart, ücretsiz kart ücretlerini 20 TL’den 35 TL’ye çıkarmıştı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve 60 yaş üzeri vatandaşların toplu taşımalarda kullandıkları 'İndirimli Kart' ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar ile birlikte zabıtaların, engellilerin, emniyet hizmetlerinde çalışan personelin, basın mensubu olanları ve milli sporcular ile sağlık personellerinin kullanıkları "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri de yaklaşık olarak yüzde 72 zam ile birlikte 35 TL'den 60 TL'ye yükseldi.

Denetim Kartının 75 TL'ye, Ada Sakini Kartının 60 TL'ye, kişiye özel tasarımla yapılan İstanbulkartın 60 TL'ye personel ve stajerlerin kullandıkları kontrol sistem kartları ise 60 TL'ye çıktığı bildirilirken araç kullanım belge kartı bedelinin ise 75 TL'ye çıktığı aktarıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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