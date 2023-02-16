GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 21:30

İBB'den korkutan deprem raporu! O ilçede taş taş üstünde kalmayacak: En fazla can kaybı yaşanabilir!

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük depremler sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da yaşanacak olası bir deprem sonrasında can kayıplarını ve yaralı sayılarını tahmini olarak paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan rapor ile ilgili tüm detaylar haberimizde

GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 21:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İBB'den korkutan deprem raporu! O ilçede taş taş üstünde kalmayacak: En fazla can kaybı yaşanabilir!
TAKİP ETTAKİP ET


Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 10 ili büyük yıkımlarla etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrasında ülkedeki bütün vatandaşlar üzüntülerinin yanında korkuya da kapıldı. Özellikle beklenen İstanbul depremi insanların panik yaşamasına sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzman isimlerle konu ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi ve ilçelere göre olası bir deprem sonrasında yaşanabilecek tahminleri yayımladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL OLASI DEPREM DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Naci Görür ve Nasuh Mahruki katılımıyla deprem ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Deprem ile ilgili yapılan toplantı sonrasında İstanbul ilinde 7.5 büyüklüğünde olası bir deprem yaşanması sonrasında ilçelere göre yaşanabilecek can kayıpları ve etkilenecek insan sayıları paylaşıldı. Paylaşılan raporlara göre 30'dan fazla ilçe için tahminler yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan olası deprem tahminleri şu şekilde;



Adalar

Deprem Tahminleri

Avcılar İlçesi

İstanbul Deprem Beklentisi

Tahmini Can Kayıpları

Ataköy Tahminler

Tahmini Yaralı Sayıları

Bahçeşehir İlçesi

Büyük İstanbul Depremi

Abbasağa Mahallesi

Beykoz İlçesi

Beylikdüzü İlçesi

Beyoğlu İlçesi

Büyükçekmece İlçesi

Çekmeköy İlçesi

Esenler İlçesi

Esenyurt İlçesi

İlçe Yaralı Tahminleri

Eyüp İlçesi

Fatih İlçesi

Fatih İlçe Devamı

Gaziosmanpaşa İlçesi

Güngören İlçesi

Kağıthane İlçesi

Kartal İlçesi

Küçükçekmece İlçesi

Maltepe İlçesi

 

Sancaktepe İlçesi

Sarıyer İlçesi

Silivri İlçesi

Sultanbeyli İlçesi

Şişli İlçesi

Tuzla İlçesi

Ümraniye İlçesi

Üsküdar İlçesi

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ