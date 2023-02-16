Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 10 ili büyük yıkımlarla etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrasında ülkedeki bütün vatandaşlar üzüntülerinin yanında korkuya da kapıldı. Özellikle beklenen İstanbul depremi insanların panik yaşamasına sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzman isimlerle konu ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi ve ilçelere göre olası bir deprem sonrasında yaşanabilecek tahminleri yayımladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 21:30
İBB'den korkutan deprem raporu! O ilçede taş taş üstünde kalmayacak: En fazla can kaybı yaşanabilir!
Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan büyük depremler sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da yaşanacak olası bir deprem sonrasında can kayıplarını ve yaralı sayılarını tahmini olarak paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan rapor ile ilgili tüm detaylar haberimizde
GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 21:30