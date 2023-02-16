İBB'den korkutan deprem raporu! O ilçede taş taş üstünde kalmayacak: En fazla can kaybı yaşanabilir!







İSTANBUL OLASI DEPREM DURUMU TAHMİNLERİ







Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 10 ili büyük yıkımlarla etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrasında ülkedeki bütün vatandaşlar üzüntülerinin yanında korkuya da kapıldı. Özellikle beklenen İstanbul depremi insanların panik yaşamasına sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzman isimlerle konu ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi ve ilçelere göre olası bir deprem sonrasında yaşanabilecek tahminleri yayımladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Naci Görür ve Nasuh Mahruki katılımıyla deprem ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Deprem ile ilgili yapılan toplantı sonrasında İstanbul ilinde 7.5 büyüklüğünde olası bir deprem yaşanması sonrasında ilçelere göre yaşanabilecek can kayıpları ve etkilenecek insan sayıları paylaşıldı. Paylaşılan raporlara göre 30'dan fazla ilçe için tahminler yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan olası deprem tahminleri şu şekilde;