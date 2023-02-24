İBB'den KPSS’siz işçi alımı! İBB birçok meslek dalında personeli arıyor! İşte başvuru şartları







KPSS ŞARTSIZ İBB UZMANI!







İBB personel alımı iş ilanı yayınlandı. Başvuru tarihleri ise belirlendi. Bazı başvuru şartları bulunmaktadır. İBB personel alımı için başvuru şartları nelerdir? Başvuru son tarihi ne zaman? Tüm detaylar haberimizde.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ilanını yayınladı. Personel olarak 187 temizlik personeli alınacaktır. Başvuru tarihleri 1 Şubat- 28 Şubat 2023 tarihleri arasındadır. Başvuru ilanı İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr internet sitesinden yapılabilmektedir.Başvurular kariyer.ibb.istanbul/ilanlar/genel-basvuru-5 internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İBB kariyer sitesinde oluşturdukları CV'nin 'Kişisel Bilgiler''in 'Açıklama' kısmına 'Temizlik Personeli' seçeneğinden gerçekleştirilebilecektir. Temizlik personeli iş ilanı için istenilen şartlar şu şekildedir: -yaş , -öğrenim , -ikametgah, -KPSS şartlarını karşılamanız gerekmektedir. Diğer belediyelerde alım yapılacak olan belediye Yalova Belediyesi'dir. Farklı kadrolardan 90 personel alımı gerçekleşecektir. İBB'de alınacak kadrolar şu şekildedir: -25 kişi halka ilişkiler personeli -40 kişi ot kurutma işçisi -7 kişi inşaat ustası -18 kişi ızgara temizlik işçisi alımı yapılacaktır. Başvuru bilgileri ise şu şekildedir: - TC vatandaşı olunmalıdır. - Kamu haklarından mahrum olunmamalıdır. - Türk Ceza Kanununun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa da; kasten işlenen bir suç nedeniyle 1 sene veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişi ile ilgili suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi suçlarından mahkûm olunmamalıdır. -Erkek olan adayların askerlik yükümlülüğü olmamalıdır. -Görevini engelleyecek sağlık problemi olmamalıdır.