İBB'den son dakika duyurusu yapıldı! Saat 24.00'a kadar devam edecek: Vatandaşların dikkatine!







İBB DUYURUDA BULUNDU!







İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye'de bulunan tüm vatandaşlar için kapsamlı bir çalışma başlattı. Belirlenen saatler dahilinde psikolojik destek çalışmaları devamlılık gösterecektir. Hangi saatler arasında çalışmalar yapılacaktır? Hizmet veren hatlar nedir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tüm vatandaşlara imkan sundu. Çalışma gün ve saatleri haftanın 7 günü 08:00-24:00 arasındadır. Bu saatler arasında Türkiye'de bulunan tüm vatandaşlarımıza psikolojik destek hizmeti sunmaktadır. Vatandaşlara hizmet hatlarını da duyurdu.Ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem ardından destekler başladı. 11 ili etkileyen deprem için çalışmalar son hızla devam etmektedir. Bazı birimlerini deprem bölgesine yollamıştır. Ardından ‘Psiko-Sosyal Destek Hattı’ başlığı altında çalışmalara başladı. Yüksek şiddetli gerçekleşen iki depremin ardından depremzede vatandaşlarımıza psikolojik destek sunmak amacıyla destek hattını duyurdu. Alanında uzman olan psikologlarımız ile tüm Türkiye'ye hizmet sunmaktadır. Duyurulan hatlar ise ALO 153 ve 0212 449 90 01 olarak belirtilmiştir.