İstanbul'da çekildiği günden beri konuşulan Phileas marka metrobüsün kepçeyle zilip tepki çekmesine neden olan an görüntülendi. Tepkilerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada parçalanan görselleri olan elektrikli otobüslerin çöpe atılarak geri dönüşüme gönderilen araçlar olduğu" duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Bölgesi'nde bir metrobüsün kepçe darbeleriyle parçalandığı videodan alınan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bahsi geçen görsellerde konusu ve İstanbul'la alakası tartışılan Phileas marka metrobüsün kepçe yardımıyla ezildiğini görüyoruz. Fotoğraflı yanıtın ardından İBB'den açıklama geldi.
GÜNDEM
30 Mart 2023 - 11:39
İBB, kepçe darbeleriyle parçalanan metrobüslerle ilgili açıklama yayınladı!
Arızalanan metrobüs ve iş makinelerinin kepçe darbeleriyle parçalanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Metrobüs parçalarının kullanılabileceğini söyleyenler eyleme tepki gösterdi. Tepkilerin ardından İBB, söz konusu görüntülere ilişkin bir açıklama yayınladı.
GÜNDEM
30 Mart 2023 - 11:39