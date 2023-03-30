GÜNDEM
30 Mart 2023 - 11:39

İBB, kepçe darbeleriyle parçalanan metrobüslerle ilgili açıklama yayınladı!

Arızalanan metrobüs ve iş makinelerinin kepçe darbeleriyle parçalanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Metrobüs parçalarının kullanılabileceğini söyleyenler eyleme tepki gösterdi. Tepkilerin ardından İBB, söz konusu görüntülere ilişkin bir açıklama yayınladı.

GÜNDEM
30 Mart 2023 - 11:39
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İBB, kepçe darbeleriyle parçalanan metrobüslerle ilgili açıklama yayınladı!
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İstanbul'da çekildiği günden beri konuşulan Phileas marka metrobüsün kepçeyle zilip tepki çekmesine neden olan an görüntülendi. Tepkilerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada parçalanan görselleri olan elektrikli otobüslerin çöpe atılarak geri dönüşüme gönderilen araçlar olduğu" duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Bölgesi'nde bir metrobüsün kepçe darbeleriyle parçalandığı videodan alınan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bahsi geçen görsellerde konusu ve İstanbul'la alakası tartışılan Phileas marka metrobüsün kepçe yardımıyla ezildiğini görüyoruz. Fotoğraflı yanıtın ardından İBB'den açıklama geldi.



İBB, kepçe darbeleriyle parçalanan metrobüslerle ilgili açıklama

"GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "sosyal ağlarda hasarlı görüntüleri olan minibüslerin çöpe atılarak geri dönüşüme gönderilen araçlar olduğunu" duyurdu. İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu görseller 2007 ve 2008 yıllarında Hollanda'dan alınmış, verimsiz çalışması ve ekonomik ömrünün dolması nedeniyle atılmış, yedek parça bulunmaması ve parçaları kimya makine sanayi tarafından geri dönüşüme sevk edilene kadar imalatçı firmalarının iflas etmesi, hangi eski metrobüs araçları geri dönüşüme sevk edildi İETT, sağlam ve yerli üretim olan yeni metrobüs araçlarını İstanbul'a konforlu bir şekilde ulaştırmaya devam edecek."

İBB, kepçe darbeleriyle parçalanan metrobüslerle ilgili açıklama

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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