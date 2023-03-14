GÜNDEM
14 Mart 2023 - 23:36

İBB'nin 3.5 milyar TL'lik borçlanma yetki talebine AK Parti ve MHP'den ret!

AK Parti ve MHP Grubu, İBB'nin ulaşım, yol bakım, altyapı ve üstyapı yatırımlarına yönelik 3 milyar 449 milyon lira olan iç borçlanma gereğinin 875 milyon liraya düşürülmesine karar verdi.

GÜNDEM
14 Mart 2023 - 23:36
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İBB'nin 3.5 milyar TL'lik borçlanma yetki talebine AK Parti ve MHP'den ret!
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İstanbul Belediye Meclisi (İBB) Mart ayı meclisinin ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlığa ait binada gerçekleştirildi. İBB'nin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Hazine Dairesi Başkanlığı'nın iç borçlanmaya dahil edilmesi için hazırladığı iki teklif de toplantının gündeminde yer aldı.

İBB'nin 3.5 milyar TL'lik borçlanma yetki talebine AK Parti ve MHP'den ret

İBB'NİN BORÇLANMA TALEBİNE AK PARTİ VE MHP'DEN RET!



Teklif, yerel yönetimlerin yüksek enflasyonun olumsuz etkilerine rağmen yan kuruluşlarını ve bağlı kuruluşlarını desteklediğini ve sübvanse ettiğini belirtiyor. Ulaştırma ve sübvansiyonlar için 1.05 milyar lira, yol bakım, altyapı ve üstyapı yatırımları için 1.949 milyar liralık iç kredi onaylarına teklifte belirtilen nedenlerle başvuru yapıldı.

Edinilen bilgilere göre; İBB'nin iç borçlanma ihtiyacı AK Parti ve MHP Grubu'nun çoğunluk olarak yer aldığı Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 3 milyar 49 milyar liradan 875 milyon liraya düşürüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, AK Parti ve MHP Grubu'nun uygun göreceği miktarda içeriden borçlanma yetkisi verildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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