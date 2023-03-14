İBB'nin 3.5 milyar TL'lik borçlanma yetki talebine AK Parti ve MHP'den ret!

İstanbul Belediye Meclisi (İBB) Mart ayı meclisinin ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlığa ait binada gerçekleştirildi. İBB'nin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Hazine Dairesi Başkanlığı'nın iç borçlanmaya dahil edilmesi için hazırladığı iki teklif de toplantının gündeminde yer aldı.
İBB'NİN BORÇLANMA TALEBİNE AK PARTİ VE MHP'DEN RET!
Teklif, yerel yönetimlerin yüksek enflasyonun olumsuz etkilerine rağmen yan kuruluşlarını ve bağlı kuruluşlarını desteklediğini ve sübvanse ettiğini belirtiyor. Ulaştırma ve sübvansiyonlar için 1.05 milyar lira, yol bakım, altyapı ve üstyapı yatırımları için 1.949 milyar liralık iç kredi onaylarına teklifte belirtilen nedenlerle başvuru yapıldı. Edinilen bilgilere göre; İBB'nin iç borçlanma ihtiyacı AK Parti ve MHP Grubu'nun çoğunluk olarak yer aldığı Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 3 milyar 49 milyar liradan 875 milyon liraya düşürüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, AK Parti ve MHP Grubu'nun uygun göreceği miktarda içeriden borçlanma yetkisi verildi.