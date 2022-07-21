GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 17:26

İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dolmabahçe ile Çırağan caddelerinde çınar ağaçlarını kesmiş ve yerine yeni fidanlar ekmişti. Hastalıklı olduğu iddia edilerek kesilen ağaçların yerinde fidanların da kuruduğu görüldü.

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 17:26
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İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!


İBB'ye bağlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Mart ayı içinde aldığı bir kararla Dolmabahçe ile Çırağan caddelerinde hastalıklı olarak görülen ve yanlarındaki diğer ağaçlara bulaştırma riski olduğu belirlenen çınar ağaçlarını kesmiş yerinde de yeni fidanlar ekmişti.

Yapılan incelemelerde ise yeni dikilen fidanlarda kuruma meydana geldiği görüldü. Kesilen bazı ağaçların kesilmiş şekliyle kaldığı görülürken bazılarının ise kesildikten sonra köklerinden çıkarıldıkları gözlemlendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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Çırağan Caddesi üzerinde yetişkin olan 3 çınar ağacında kuruma meydana geldiği görülürken inşaat çalışması yapılan bölgede ise kesilen ağaçların yerlerine yeni fidanlarının dikilmediği anlaşıldı.

Diğer taraftan da Haziran ayı içinde Emirgan Korusu'nda bulunan ağaçların İBB ekiplerince bir kısmının izinsiz olarak kesildiği ve yerlerine de yenilenin ekilmediği öğrenildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, belediyenin Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'nde kesilmiş asırlık ağaçlarla ilgili henüz kamuoyuna bir tatmin edici bir açıklama yayınlamadığı aktardı.

Ağaçların kesildikten sonra uygulanması gereken bazı prosedürlerin olduğunu söyleyen Hasanoğlu, toprağın 6 ay dinlendirilmesi sonrası yeni bir ağaç dikilmesi gerekli olduğunu ve bunların şimdilik yapılmadığını anlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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