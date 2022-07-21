İBB'ye bağlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Mart ayı içinde aldığı bir kararla Dolmabahçe ile Çırağan caddelerinde hastalıklı olarak görülen ve yanlarındaki diğer ağaçlara bulaştırma riski olduğu belirlenen çınar ağaçlarını kesmiş yerinde de yeni fidanlar ekmişti. Yapılan incelemelerde ise yeni dikilen fidanlarda kuruma meydana geldiği görüldü. Kesilen bazı ağaçların kesilmiş şekliyle kaldığı görülürken bazılarının ise kesildikten sonra köklerinden çıkarıldıkları gözlemlendi.
GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 17:26
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dolmabahçe ile Çırağan caddelerinde çınar ağaçlarını kesmiş ve yerine yeni fidanlar ekmişti. Hastalıklı olduğu iddia edilerek kesilen ağaçların yerinde fidanların da kuruduğu görüldü.
GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 17:26