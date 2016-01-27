İBB Tüm toplu taşıma araçlarına zam yaptı Toplu taşıma zamlı ücret tarifesi yeni liste













İBB İETT, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesine zam yaptı. 31 Ocak Pazar günü uygulamaya girecek zamlı ücretler ile beraber tam bilet 2,30 TL, öğrenci 1,15 TL, indirimli 1,65 TL olacak. Metrobüslerde kademeli ücret tarifesi de yeni tarifeye göre ayarlanarak işleme konulacak. Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı fiyatta kullanılmaya devam edilecek. İstanbulkart - Sosyal Kart - Aylık Mavi Kart tüm zamlı fiyat tarifesi listesiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi.31.01. 2016 Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,30 TL, öğrenci 1,15 TL, indirimli 1,65 TL oldu. Tam aylık mavi kart 185 TL, indirimli öğrenci aylık mavi kart 80 TL olarak yeniden ücretlendirildi.İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri; Tam 2,15’ten 2,30 TL’ye, öğrenci 1,10’dan 1,15 TL’ye, İndirimli 1,50’den 1,65’e çıkarıldı.İstanbulkart ilk biniş ücretleri:Tam 2,15’ten 2,30 TL’ye,Öğrenci 1,10’dan 1,15 TL’ye,İndirimli 1,50’den 1,65’eAktarmalı biniş ücretleri:Tam 1,45 TL’den 1,65 TL’ye,Öğrenci 0,45 TL’den 0,50 TL’ye,Sosyal Kart 0,85 TL’den 0,95 TL’ye yükseltilmiştir.Aktarmalar, kategorisine göre, vatandaş lehine azalan şekilde düzenlendi.Aylık Mavi KartTam 170 TL’den 185 TL’ye,Öğrenci 77 TL’den 80 TL’yeSosyal Kart 100 TL’den 110 TL’ye yükseltildi.Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor.Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı fiyatta kaldı.Jeton:4,00 TLTek geçişlik bilet: 4,00 TLİki geçişlik bilet:7,00 TLÜç geçişlik bilet: 10,00 TLBeş geçişlik: 15,00 TLOn geçişlik: 30,00 TL