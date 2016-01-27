EKONOMİ
27 Ocak 2016 - 11:57
Güncelleme: 10 Ağustos 2022 - 11:57

İBB Tüm toplu taşıma araçlarına zam yaptı Toplu taşıma zamlı ücret tarifesi yeni liste

İBB İETT, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesine zam yaptı. 31 Ocak Pazar günü uygulamaya girecek zamlı ücretler ile beraber tam bilet 2,30 TL, öğrenci 1,15 TL, indirimli 1,65 TL olacak. Metrobüslerde kademeli ücret tarifesi de yeni tarifeye göre ayarlanarak işleme konulacak. Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı fiyatta kullanılmaya devam edilecek. İstanbulkart - Sosyal Kart - Aylık Mavi Kart tüm zamlı fi

EKONOMİ
27 Ocak 2016 - 11:57
Güncelleme: 10 Ağustos 2022 - 11:57
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İBB Tüm toplu taşıma araçlarına zam yaptı Toplu taşıma zamlı ücret tarifesi yeni liste


İBB İETT, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesine zam yaptı. 31 Ocak Pazar günü uygulamaya girecek zamlı ücretler ile beraber tam bilet 2,30 TL, öğrenci 1,15 TL, indirimli 1,65 TL olacak. Metrobüslerde kademeli ücret tarifesi de yeni tarifeye göre ayarlanarak işleme konulacak. Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı fiyatta kullanılmaya devam edilecek. İstanbulkart - Sosyal Kart - Aylık Mavi Kart tüm zamlı fiyat tarifesi listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi.31.01. 2016 Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,30 TL, öğrenci 1,15 TL, indirimli 1,65 TL oldu. Tam aylık mavi kart 185 TL, indirimli öğrenci aylık mavi kart 80 TL olarak yeniden ücretlendirildi.



İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri; Tam 2,15’ten 2,30 TL’ye, öğrenci 1,10’dan 1,15 TL’ye, İndirimli 1,50’den 1,65’e çıkarıldı.

İstanbulkart ilk biniş ücretleri:

Tam 2,15’ten 2,30 TL’ye,

Öğrenci 1,10’dan 1,15 TL’ye,

İndirimli 1,50’den 1,65’e

Aktarmalı biniş ücretleri:

Tam 1,45 TL’den 1,65 TL’ye,

Öğrenci 0,45 TL’den 0,50 TL’ye,

Sosyal Kart 0,85 TL’den 0,95 TL’ye yükseltilmiştir.

Aktarmalar, kategorisine göre, vatandaş lehine azalan şekilde düzenlendi.

Aylık Mavi Kart

Tam 170 TL’den 185 TL’ye,

Öğrenci 77 TL’den 80 TL’ye

Sosyal Kart 100 TL’den 110 TL’ye yükseltildi.

Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor.

Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı fiyatta kaldı.

Jeton:4,00 TL

Tek geçişlik bilet: 4,00 TL

İki geçişlik bilet:7,00 TL

Üç geçişlik bilet: 10,00 TL

Beş geçişlik: 15,00 TL

On geçişlik: 30,00 TL

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