İBB ücretsiz bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? İBB bina incelemesi ücretli mi? İBB bina hasar tespit başvurusu 2023







BİNA HASAR TESPİT BAŞVURU NASIL YAPILIR? İBB DEPREM TESTİ







İBB BİNA HASAR TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

HIZLI TARAMA NASIL YAPILIR

HIZLI TARAMA TESTİ NASIL YAPILIR?

DEPREM TESTİ SONUÇLARI

İBB DEPREM TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Kahramanmaraş depremi sonrasında vatandaşlar endişe duyarak yaşadıkları binaların depreme olan dayanıklılığını test etmek istiyor.İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafınca 2019 yılı ile başlayan proje hızlı tarama yöntemi kullanılarak ücretsiz olarak binaların kontrolü yapılmaktadır. Bu başvurular ile ilgili kiracılarda yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek istiyor. Depreme dayanıklılık tespiti için sadece ev sahipleri değil, aynı zamanda kiracılar da oturduğu evlerin incelemesi için başvuru da bulunma hakkına sahip olacak. İBB Genel Sekreteri konu hakkında; "Kiracıların da oturdukları yerden endişe ettiklerinde kiracıya da kira yardımı vererek, önümüzdeki periyotta kiracılardan da başvuru alacağız" ifadelerine yer verdi.İBB bina hasar tespiti başvuruları, ev sahiplerini ilgilendirdiği kadar kiracıları da ilgilendiriyor. Evlerinin depreme olan dayanıklılığını öğrenebilmek için hızlı tarama tespit herhangi bir kat malikinin başvuru yapması yeterli olacaktır. İstanbul da yaşayan kişiler hem İBB'nin resmi sitesi üzerinden hem de İBB Hizmet binalarına dilekçe yazarak hızlı tarama için gerekli başvuruyu yapabilecekler. Bunun dışında ALO 153 iletişim hattı üzerinden de bilgi alabilecekler.Hızlı Tarama methodu kullanılarak yapılan binaların yapı denetimi, bina içinde bulunan detaylı bilgiler ve hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temele dayanan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılır. İkinci kademe denetim olarak da bilinen bu method ile binalarda yerinde denetimler olacaktır. Binanın yüksekliği, yüzeyi, kolonu ve perde ölçüleri kullanılarak rölöve hazırlanır. Bazı kolonlarda ise siva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği, kolonda ise kazıma ile donatının çapı ve korozyon miktarı ölçülmektedir. Toplanan bu bilgiler bilimsel method ışığında analiz edilerek başvurduğunuz bina için "deprem güvenlik oranı" tespiti sağlıyor.İBB'nin binalar için yapı tespiti projesi 2019 yılında devreye alınmıştır. 2019 itibariyle Hzlı Tarama Metodu'nda Riskli Bina Yapı Tespiti ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'e göre Deprem Performans Değerlendirmesi yapılıyor. Hızlı tarama yöntemi ve deprem performans analizi de kullanılarak riskli binaların tespiti sağlanmaktadır. Hızlı Tarama ile sismik tehlike durumları önceden belirlenmektedir. 2000 yılından önce yapılan binalarda hızla ikinci düzey değerlendirme methodları kullanılıyor. Şimdiye kadar ise istanbulľ'da 100.000'den fazla bina ziyaret edilmiş durumda ve yaklaşık 30.000 tanesi incelenmiş durumdadır.Deprem testi sonuçları, hızlı tarama sonuçları: binaların deprem güvenliği oranları inceleme sonucunda aşağıdaki gibi duyurulmuştur. A sınıfı binaların puanı: 100 ve üzeri (Düşük Risk) B sınıfı binaların puanı: 75-100 (Düşük Risk) C sınıfı binaların puanı: 50-75 (Orta Risk) D sınıfı binaların puanı: 25-50 (Yüksek Risk) E sınıfı binaların puanı: 0-25 (Çok Yüksek Risk) Bu veriler kesin bir netlik taşımaz. Bundan dolayı kesin ve net sonuç için 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinden yetkilendirilmiş kamu kuruluşları ve özel firmalarca inceleme yaptırmanız gerekir.Bina inceleme çalışmalarını para ödemeden gerçekleştirebilirsiniz.