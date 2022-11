İBB yardım çeki nedir, kimler yararlanabilir? İBB yardım çeki başvuruları başladı mı? İBB yardım çeki başvuru sorgulama ekranı

İBB YARDIM ÇEKİ BAŞVURU FORMU VE SORGULAMA







İBB YARDIM ÇEKİ BAŞVURUSU

İBB YARDIM ÇEKİ BAŞVURU TELEFONU

İBB YARIM ÇEKİ KAÇ TL?

İBB YARDIM ÇEKİNİN GEÇERLİ OLDUĞU MARKETLER?

İhtiyaç sahiplerine duyarsız kalmayan belediyelerden olan İBB, başlattı yeni kampanya yoğun ilgi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği araştırmaya başladı. İBB yardım çeki nedir, kimler başvuruda bulunabilir? İşte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yardım çeki başvuruları hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadırİhtiyaç sahiplerine verilen İBB yardım çeki sosyal yardımlardan birisi olup özellikle pandemi sürecinde zor koşulda olanlara belediye tarafından sağlanan yardım olarak bilinir. Bu nedenle vatandaşlar başvuru yapmak adına detaylı araştırmalara başladı. Geçim sıkıntı bir nebze de olsa geçirilmeye çalışılırken verilen yardım çeki temel ihtiyaçlar için geçerlidir.Belediye tarafından verilen muhtaç ya da kimsesiz vatandaşlara çek kişilerin gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok temel ihtiyaçlarını gidermesini sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yardım çeki muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine verilirken kart içerisine her at 200, 300 TL para yatırdıklarını belirtti. İBB'nin anlaşmalı olduğu her marketten ihtiyaçların karşılanması ise mümkündür.İBB'ye giderek ya da ilçe belediyelerden başvuru talep formu doldurulması gerekir. Sosyal yardım kartı başvurusu için Edirnekapı, Üsküdar ya da Büyükçekmece de bulunan sosyal yardım birimleri konu hakkında işlem görmektedir. Bunun yanı sıra ise e-devlet üzerinden de başvuru yapmak mümkün. https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 adres üzerinden İBB yardım çek başvuruları yapılmaktadır.İBB çağrı merkezi ile iletişime geçerek ALO 153 beyaz masa hattından başvurular gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra sosyal yardım çeki başvurusu için 0212 444 00 93 numaralı hattı arayarak da başvuruda bulunulabilir.İBB yardım çekinin içeriğinde ne kadar bütçe olduğu herkes tarafından merak edilmektedir. İBB yardım çeki içerisinde 200 TL fiyat bulunsa da bu tutar kişiye göre farklılık gösterir. Bu kartlar İstanbulkart olarak geçmektedirBİM, A 101, ŞOK market, Migros, Carrefoursa, Rammar, Çağrı, Onur, KİM, Happy Center marketleridir.