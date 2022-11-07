İBB yardım çeki nedir, kimler yararlanabilir? İBB yardım çeki başvuruları başladı mı? İBB yardım çeki başvuru sorgulama ekranı

İhtiyaç sahiplerine duyarsız kalmayan belediyelerden olan İBB, başlattı yeni kampanya yoğun ilgi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği araştırmaya başladı. İBB yardım çeki nedir, kimler başvuruda bulunabilir? İşte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yardım çeki başvuruları hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır
İBB YARDIM ÇEKİ BAŞVURU FORMU VE SORGULAMAİhtiyaç sahiplerine verilen İBB yardım çeki sosyal yardımlardan birisi olup özellikle pandemi sürecinde zor koşulda olanlara belediye tarafından sağlanan yardım olarak bilinir. Bu nedenle vatandaşlar başvuru yapmak adına detaylı araştırmalara başladı. Geçim sıkıntı bir nebze de olsa geçirilmeye çalışılırken verilen yardım çeki temel ihtiyaçlar için geçerlidir.
Belediye tarafından verilen muhtaç ya da kimsesiz vatandaşlara çek kişilerin gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok temel ihtiyaçlarını gidermesini sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yardım çeki muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine verilirken kart içerisine her at 200, 300 TL para yatırdıklarını belirtti. İBB'nin anlaşmalı olduğu her marketten ihtiyaçların karşılanması ise mümkündür.