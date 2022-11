İBB Yardım Kartına Nasıl Başvuru Yapılır? İBB Kart Hakkında Tüm Detaylar

İBB KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?







İSTANBUL KART NEDİR?

İBB KART BAŞVURU YOLLARI

İBB YARDIM KART BAŞVURU NUMARASI KAÇTIR

İBB YARDIM KARTI BAŞVURU FORMUNDA NELER YER ALIR

İBB KART BAŞVURUSU YAPILABELECEK YERLER NERESİDİR?

İBB YARDIM BAŞVURUSU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

İBB YARDIM KARTI BAKİYESİ NE KADAR

İSTANBUL KART ÖDEMELERİ HANGİ AYDA YATIYOR

İBB KARTINI KİMLER ALABİLİR

İBB YARDIM KARTI İÇİN İSTENEN BELGELER NELER

İBB YARDIM KARTININ GEÇERLİ OLDUĞU MARKETLER HANGİLERİDİR

Enflasyonda ki dalgalanmalar nedeni ile her geçen gün aratan ürün fiyatları alım gücünü de zorlaştırdı. Alım gücünün zor olduğu bu günlerde ihtiyaç sahiplerinin yardımına devlet koştu. Devlet ihtiyaç sahibi kişiler birçok destek sağlamakta. Bu yardımlardan biride İBB kart. Peki bu İBB kat ne? Nasıl başvuru yapılır? Bu destek projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar İBB kart hakkında sorular sormaya başladı.Devlet sunduğu imkanlar arasında İBB kartta bulunmakta. Bu destek projesi ihtiyaç sahibi kişilerin temel ihtiyacını karşılaya bilmesi için verilmektedir. İBB kart diğer bir adı ile İstanbul kart sadece İstanbul sınırları içinde yaşayan kişilere verilmektedir. İhtiyaç sahibi kişilerin İBB kart başvurusu kabul edilirse karta her ay düzenli olarak belli bir miktar para yatar.2022 yılında İBB kart için başvuruda bulunan kişiler alım gücünün zor olduğu bu günlerde bu destek ile kişisel bakım, gıda veya temizlik ürünlerini alırken bu kartı kullana bilecek.İstanbul kart; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, çalışmayan işsizlere ve ihtiyaç sahibi ailelerin bakim temizlik ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılaması için verilen her ay düzenli olarak belirli miktarda para yatırılan kart. İstanbul kart sadece anlaşmalı marketlerde geçerli olmaktadır. Vatandaş ihtiyaç halinde anlaşmalı markete giderek bu kart ile alışveriş yapa bilmektedir. Temizlik malzemeleri, gıda veya kişisel bakım ürünleri zorunlu ihtiyaç olduğu için vatandaş bu kart üzerinden istediği gibi alışveriş yapabilir. İhtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılaması için çıkartılan bu kart ile alkol veya tütün alınamaz çünkü bu kart sadece temek ihtiyaçların karşılanması için dağıtılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kartla zihinsel ve bedensel engelli, çalışamayacak kadar kronik rahatsızlığı olan, geliri olmayan yaşlılara, mağdur olan afetzedelere, bursu olmayan üniversite öğrencilerine, eşi vefat etmiş dul kadınlara kimseye muhtaç olmadan kendi geçimlerini sağlamayı ve psikolojik olarak da daha iyi olmalarını amaçlamaktadır.İstanbul Büyük Şehir Belediyesi kendi veya ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere verilen temel ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan bir kart çıkarttı. Bu karta ihtiyaç duyan kişiler başvuru merkezlerine giderek şartları karşıladığında başvuruları alınmaktadır. Bu yardımdan yararlanmak isteyenler İstanbul büyükşehir belediyesi binasına giderek sosyal başvuru formunu doldurarak ilk anlaşmayı tamamlamış olurlar. İhtiyaç sahibi olan aileler bu yardıma başvuru yaptıklarında ve başvuruları kabul edilirse İBB kartın sanı sıra diğer yardım imkanlarından da yararlana bilmektedir. Yiyecek yardımı, içecek yardımı, koli halinde dağıtılan gıda yardımı kömür veya doğalgaz yardımı ve bunlar gibi imkanlardan da yararlana bilecek. Günümüz şartlarında birçok şeyi rahatlıkla evimiz konforunda e-devlet üzerinden sağlaya biliyoruz. İstanbul kart başvurusu yaparken de e- devleti kullana bilirsiniz. Belediyeye gitmeden e-devlet üzerinden yapılan bu başvuru sadece ön başvuru olarak kabul edilmektedir. İstanbul belediyesi bu başvuruları kişilerin maddi durumları yaşam koşullarına göre karar vererek kabul veya red etmektedir. Başvurusu değerlendirilen kişilere olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılarak bilgi verilmektedir. E-devlet üzerinden başvuru yapılırken sorulan sorulara dikkatli bir şekilde eksiksiz ve net şekilde cevap verilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır ve değerlendirilme yapılmamaktadır.Bu destek projesi için başvuruda bulunan kişiler başvuru sonucunu öğrenmek için veya yardım başvurusu için gerekli belgeler hakkında soru sorabilmek için 0212 455 13 00 Nolu telefon numarasını arayarak yetkili memurla iletişime geçebilir ve bilgi alabilirsiniz. Gerekli bilgileri aldıktan sonra rahatlıkla başvuruda buluna bilirsiniz. Maddi anlamda destek olmak için dağıtılan bu kart başvurusu hakkında tüm detayları öğrenmek veya sonucunu almak için diğer bir numara olan 153‘ü yani beyaz masayı arayarak yetkili kişiye sorarak öğrene bilirsiniz.İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan bu destek projesi yoksulluk çeken ailesinin veya kendinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken kişilere destek amaçlı kart vererek sözleşmeli marketlerden insani ihtiyaç ürünlerini satın alabilirler. Bu karta başvuru yapılırken kişiyle iletişim sağlana bilmesi için telefon, mail, ev adresi gibi önemli bilgilerin sistemde güncel, doğru ve eksiksiz olması gerekir. Başvuruda bulunan kişi ile bu verilen bilgiler üzerinden iletişim sağlanacağı için iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Kişi ile iletişim sağlanamaz ise başvuru geçersiz sayılmaktadır. Kişi İBB kart başvurusunu e-devlet üzerinden sağlaya bilir veya Belediyeye giderek yetkili memura İBB kart başvurusu yapmak istediğini söylediğinde de yetkili memurun yardımı ile başvurusu alınır. Başvuru yapmak için kişinin sosyal yardım formunu doldurması yeterli olacaktır. Özel bir başvuru formu veya işlemine gerek yoktur. İstanbul kart formunda başvuru yapan ailenin sosyal yaşamı, aylık gelir durumu, hane kişi sayısı, çalışan veya çalışamayan kişi durumu, engelli kişi, yoksulluk seviyesi, medeni durumu, öğrenci sayısı gibi birçok soru sorulmakta ve duruma göre değerlendirme sağlanmaktadır. Değerlendirme yapıldıktan sonra şartları sağlamayan kişilerin başvuruları reddedilir.İhtiyaç sahibi kişilere destek amaçlı verilen kart yardımından yararlanmak isteyenlerin gitmesi gereken birimlere bizzat başvuru yapacak kişinin gitmesi gerekmektedir. Bu sosyal yardım birimleri Edirnekapı, Üsküdar ve Büyükçekmece’de bulunmaktadır. Bunların dışında ALO 153 beyaz masa hattını arayarak da başvuru için görüşebilirsiniz.İhtiyaç sahibi kişilere sunulan bu imkândan yararlanmak için başvuru yapan kişiler başvuru sonucunu öğrenmek için ALO 153 beyaz masayı araya bilir, belediyeye bizzat giderek sorgulaya bilir veya e-devlet üzerinden bakabilir.İhtiyaç sahibi ailelerin bu destekten yararlanabilmesi için ilk önce başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru formundaki bilgiler eksiksiz ise başvuru dikkate alınarak kişinin yasadığını belirttiği adrese bir komisyon gönderilir. Komisyon başvuru yapan ailenin yaşam şartlarına, maddi durumunu ve hanede yaşayan kişi gibi etkenleri göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar ve hazırladığı raporu İBB’ye teslim eder. Hazırlanan rapor ve ailenin yaşam şartları göz önünde bulundurularak başvuruya olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş sağlar. Geri dönüşü olumlu yani kabul edilen başvurularda karta yatırılacak olan miktar hanede yaşayan kişi sayısı, muhtaçlık seviyesi, yaşam şartları gibi etkenlere göre değişmektedir.İhtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile dağıtılan İBB karta ilk seferde 200TL yatırılmaktadır. Daha sonrasında her ayın 1’inde yatırılacak olan para miktarı değişim göstermektedir. Her ay düzenli olarak yatırılan para ile vatandaş gıda, temizlik veya kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılaya bilmektedir. Yardım başvurusu kabul edilen kişiye eylül ayında kartı teslim edilmektedir. Tüm bunların yanı sıra İBB ihtiyaç sahibi kişilere para yatırmak yerine gıda kolisi de göndermektedir.İstanbul kartın amacı ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılaya bilmesidir. Bu kart genellikle afetzedeler, engelliler, dar gelirliler, yoksul aileler, şehit ve gazi yakınları, yoksul ailelerin üniversite okuyan çocukları ve kronik hastalık yüzünden çalışamayan kişilere dağıtılmaktadır.İBB kart başvurusu yapmak için bazı özel durumlarda farklı belgeler de istene bilir fakat genel olarak istenen belgeler; fakirlik belgesi, maaş bordrosu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, engelliler için engelli belgesi, fakirlik belgesi, kirada oturanlar için kira sözleşmesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, çalışmayan kişiler için SGK dan alınan işsizlik belgesidir.İhtiyaç sahibi kişiler bu yardıma başvurduğunda kabul edilirse kart sadece anlaşmalı olan marketlerde geçerlidir. İhtiyaç sahibi kişiler bu kart ile anlaşma yapılan marketlerde dilediğince harcama yapabilmektedir. İBB kartın geçerli olduğu anlaşmalı marketler arasında; Migros, BİM, ŞOK, Rammar, KİM, ÇAĞRI, Happy Center, Onur, UCZ, CarrefourSA bulunmaktadır.