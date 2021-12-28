MAGAZİN
28 Aralık 2021 - 15:51
Güncelleme: 28 Aralık 2021 - 15:51

İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol boşanıyorlar!

MAGAZİN
28 Aralık 2021 - 15:51
Güncelleme: 28 Aralık 2021 - 15:51
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İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol boşanıyorlar!
4 yıl önce Mihre Çelikkol ile evlenen ve 2029 yılında Ali adını verdikleri oğullarını kucağına alan İbrahim Çelikkol'un eşinden boşanacağı yönünde ortaya bir iddia atıldı. Evliliklerinde bir süredir sorunlar yaşadıkları ve kurtarmak için de epece çaba gösterdikleri belirtilen çiftin artık anlaşamadıkları ve bu yüzden de boşanmaya karar verdikleri öne sürüldü.







Şimdilerde TV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizinde Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ile birlikte evlilik çabalarının boşa çıktığı ve ilişkilerini bir türlü kurtaramadıkları haberi çiftin hayranlarını oldukça fazla üzdü.



 
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