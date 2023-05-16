İbrahim Kalın, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu açıkladı!

Bir canlı yayın programına katılan ve burada 14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci tura daha kolay geçileceğini söyledi. Kalın, "Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum" diye konuştu. “Sinan Ogan ile görüşme olacak mı? şeklinde gelen bir soruyu yanıtlayan Kalın, "Sinan Bey'in gelmiş olduğu siyasi geleneğe baktığınız zaman bu pozisyonun Cumhur İttifakı'na daha fazla yakın olduğunu biliyorum" dedi. A Haber'in canlı yayınına katılan ve burada soruları yanıtlayan İbrahim Kalın, "Ekrana bağıracağınıza, gücünüz var ise seçmeni ikna etmeye çalışıyorsunuz. Siyasetçiler, gazeteciler, Millet İttifakı eski sözcüsü ve tavırları olan kişiler seçim gecesinde sosyal medyada gülünç duruma düştü. Herhangi bir seçim ortamını anlıyorum, ancak makul olan da göz ardı edilmemelidir. İkinci tur Cumhur İttifakı için daha kolay geçecek. Farkın kapanacağını düşünmüyorum. Tabii ki Millet ve Cumhur İttifakı'nın muhalefeti belliydi. Ama aradaki fark o kadar büyük olması meşruiyeti sorgulanmaz. Yaklaşık 5 puan fark görünüyor. Keşke böyle davranmasalar. Bunun yerine, daha gerçekçi bir tutuma sahip olmalılar."
SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?
İbrahim Kalın, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan ile bir görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise "Sinan Bey'in oyu değerliydi. Seçmenimizin yüzde 5,2'si Sinan Oğan'a oy verdi. Sinan Bey'in içinden geldiği siyasi geleneklere baktığımızda, onun konumunun Cumhur İttifakı'na daha fazla yakın olduğunu biliyorum. Onunla kişisel bir tanışıklığım da var. Ayrıca iyi bir kampanya yürüttü. Fikrini dile getirdi. Terör ve mültecilerle mücadele gibi. Dayanışma anlamında devletin terör örgütlerine karşı tavrını net bir şekilde görüyoruz." yanıtını verdi.