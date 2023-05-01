İbrahim Tatlıses'e kızından soğuk duş! Melek Zübeyde seçimlerde tarafını belli etti!







MELEK ZÜBEYDE AKTAŞ: GELİYORLAR







Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Türk sinemasının usta oyuncusu Perihan Savaş ile evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Melek Zübeyde'nin Millet İttifakı desteğini ortaya koyan söz konusu paylaşımı Cumhur İttifakı destekçisi İbrahim Tatlıses'e şok etkisi yarattığı söylendi.İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Aktaş, sosyal medya hesabını kullanarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bulunduğu bir kareyi yayınladı. Melek Zübeyde'nin Millet İttifakı'nı destekleyen bu paylaşımı sosyal medyada gündemine oturdu.Cumhur İttifakı'na yakınlığı ile bilinen ve AKP'den 5'inci kez milletvekili olan fakat adaylığı kabul edilmeyen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde, paylaşımın altına "Geliyorlar" notunu eklerken Akkaş'ın paylaşımının kısa süre içinde beğeni rekoru kırdığı söylendi.