İbrahim Tatlıses'e torun mu geliyor? Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter'en bebek açıklaması!







"BEBEK İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUZ"







Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile ekim ayında dünya evine giren müzisyen Levent Dörter, birkaç ay sonra yeniden sahnelere döndü. Evlendikten sonra biraz kilo aldığı fark edilen Dörter, muhabirlerin kendisine sorduğu soruları samimiyetle yanıtladı. Levent Dörter, düğüne gelmeyenlere gücendiğini belirtse de ünlü ismin bebek açıklaması dikkat çekti.Evliliğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Dörter, 'Düğün öncesi nikah ne zaman?' şeklinde çok soruyla karşılaştığını fakat doğru zamanın aslında şimdi olduğunu söyledi. Çok güzel ve harika bir düğün geçirdiklerini dile getiren Dörter, Allah'ın izniyle bir çocuğumuz olacak. Bunu da bekleyip göreceğiz. Doğru zamanlama bebek için çok önemlidir. . İkimizin de şu anda meşgul olduğumuz bir durumu var. Onlardan biraz kaçınmak istiyoruz. O yüzden inşallah sıra ona gelir." dedi.