İbrahim Tatlıses, geliniyle kızına aynı düğün hediyesini verdi!













GELİNİYLE KIZINA AYNI TAKI!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in uzun yıllar sonra ortada görünmeyen ve bir süre önce çıkardığı albümlerle adını duyuran kızı Dilan Çitak, sevgilisi Levent Dörter ile dünya evine girdi. İstanbul'da buluna lüks bir otelde yapılan düğün organizasyonuna çok sayıda ünlü isim de katıldı.İbrahim Tatlıse'in kızının düğünü tam bir ünlü akımı olurken 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile evlenen Dilan Çitak, düğün için 3 ayrı gelinlik hazırlattı.Türküzü İbrahim Tatlıses, bir süre önce oğlu İdo'nun düğününe katılmış ve gelini Yasemin Şefkatli'ye altın bir kemer hediyesi vermişti. Dün kızı Dilan'ı da i evlendiren Tatlıses, kızına aynı altın kemerden hediye etti.Altın kemerin değerinin yaklaşık olarak 600 bin TL olduğu öne sürüldü.