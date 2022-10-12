MAGAZİN
12 Ekim 2022 - 19:24

İbrahim Tatlıses, geliniyle kızına aynı düğün hediyesini verdi!

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi türkücü olan kızı Dilan Çıtak, sekiz yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile dün gece evlendi. Ünlü türkücü kızı Dilan'ın İstanbul'da bulunan lüks bir otelde gerçekleşen düğününe katılırken gelinine taktığı hediyenin aynısını kızına da taktığı öğrenildi.

MAGAZİN
12 Ekim 2022 - 19:24
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İbrahim Tatlıses, geliniyle kızına aynı düğün hediyesini verdi!


Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in uzun yıllar sonra ortada  görünmeyen ve bir süre önce çıkardığı albümlerle adını duyuran kızı Dilan Çitak, sevgilisi Levent Dörter ile dünya evine girdi. İstanbul'da buluna lüks bir otelde yapılan düğün organizasyonuna çok sayıda ünlü isim de katıldı.

İbrahim Tatlıses Dilan Çitak



İbrahim Tatlıse'in kızının düğünü tam bir ünlü akımı olurken 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile evlenen Dilan Çitak, düğün için 3 ayrı gelinlik hazırlattı.

İbrahim Tatlıses Dilan Çitak

GELİNİYLE KIZINA AYNI TAKI!

Türküzü İbrahim Tatlıses, bir süre önce oğlu İdo'nun düğününe katılmış ve gelini Yasemin Şefkatli'ye altın bir kemer hediyesi vermişti. Dün kızı Dilan'ı da i evlendiren Tatlıses, kızına aynı altın kemerden hediye etti.

İbrahim Tatlıses Dilan Çitak

Altın kemerin değerinin yaklaşık olarak 600 bin TL olduğu öne sürüldü.

İbrahim Tatlıses Dilan Çitak

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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