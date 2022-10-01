İbrahim Tatlıses'in aşk defteri kapanmak bilmiyor! 49 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan sonra o isim gündeme bomba gibi düştü! İbrahim Tatlıses açıklama yapmak zorunda kaldı







ONUR AKAY İDDİALARI ÖNE SÜREN KİŞİYDİ

ONUR AKAY'IN İDDİALARINA İBRAHİM TATLISES'TEN YANIT







Kendisinden 43 yaş küçük olan ve kendisiyle çalıştığı söylenen Gülçin Karakaya'ya aşık olduğunu bildiğimiz ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylar içerisinde ilişkisini sonlandırdıklarını açıkladı. İbrahim Tatlıses'in yeni bir aşka yelken açtığı söylense de; Aşk yaşadığı tahmin edilen 21 yaşındaki Berka Gül ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. İşte detaylar...Onur Akay, geçen günler içerisinde yapmış olduğu bir paylaşımla ilginç iddialarda bulundu. İbrahim Tatlıses'in yeni aşk yaşadığını belirten Akay; İbrahim Tatlıses bu sefer kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde bir kızla aşk yaşıyor ve onunla evlenmeyi düşünüyor. Hatta İbrahim Bey’in geçtiğimiz ay Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında, arabasında yeni sevgilisi de vardı. Tatlıses’i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandığı da merak konusu olmuştu. Orada, evlenmeyi düşündüğü ve kendisinden 49 yaş küçük olan yeni sevgilisi Berka Gül saklanmıştı. Gül, kazada hafif yaralanmıştı” dedi. 21 yaşında olan Berka Gül'ün "İ" harfli ve kalp ifadeli Instagram profili dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in bu söylentilere yanıt vermesi uzun sürmedi.Onur Akay'ın ardından gündeme bomba gibi düşen İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı gündemde bomba etkisi yarattı. Beyaz TV'nin bu iddiaları konu alan magazin programı "Söylemezsem Olmaz" programında iddiaların tartışıldığı sırada olaya İbrahim Tatlıses'in asistanı Şule Yazar canlı yayına bağlandı. Şule Yazar, “Berka, İbrahim Tatlıses’in sevgilisi değil asistanı. Yemek yemesinde yardımcı oluyor… Benim yerime onu görevlendirmiştik. Berka çok genç bir kız, hukuk öğrencisi, böyle anılması çok doğru değil. Her İbrahim Bey’in yanında görünen kadın sevgilisi gibi anılması hepimizi rahatsız ediyor” ifadelerini kullanarak iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.