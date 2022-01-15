İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı, beyin ameliyatı oldu!













Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı'nın beyin ameliyatına alındığı bildirildi. Yaşadığı bir sağlık sorunu yüzünden Ulus'ta özel bir hastanede ameliyata alınan Tatlı'nın sağlık durumunun şuan için ciddiyetini koruduğu bildirildi.Bir süredir ciddi bir sağlık problemi yaşayan Ahmet Tatlı'nın Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatına alındığı bilgisinin hemen ardından Ahmet Tatlı'yı ilk ziyaret eden isimlerin başında küçük kardeşi İdo Tatlıses oldu.İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Ahmet Tatlı, bir ara şarkıcı Ceylan ile evlenmiş fakat aralarındaki anlaşmazlık yüzünden kısa bir süre sonra boşanmışlardı.