İbrahim Tatlıses'in gelini açtı ağzını yumdu gözünü! Naci Görür'e zehir zemberek sözler







İBRAHİM TATLISES'İN GELİNİNDEN SİTEM DOLU SÖZLER!







Prof.Dr. Naci Görür deprem uyarılarında bulunmaya devam etmektedir. Marmara depremi tüm vatandaşları korkutuyor. Naci Görür'e ünlüler tarafından teki yağmaya devam etti. İbrahim Tatlıses'in gelininin açıklaması nedir? Tüm detaylar haberimizde.Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında Prof.Dr.Naci Görür'ün açıklaması merak konusu oldu. Yaşanacak diğer deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Marmara depremi hakkında büyük uyarılarda bulunan Prof.Dr.Naci İstanbul'un büyük derecede etkileneceğini belirtti.İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO Tatlıses. Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünya evine girmişti. Sosyal medya fenomeni olarak devam etmektedir. Marmara depremi için acil tedbirler alınması yoksa bir çok can kaybı verileceğini açıkladı.Naci Görür şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul için zaman daralıyor, hazırlanmazsak ülkemiz için yıkım olur” paylaşımında bulundu. Naci Görür'ün açıklamasına öncesinde tiyatroyla ilgilenen Doğa Rutkay'dan gelmişti. Şimdiki büyük tepki ise İbrahim Tatlıses'in gelininden geldi. Yasemin Şefkatli şu sözlerde bulundu: “Nasıl hazırlanalım hocam onu da söyleyin. Bilime ilime saygımız sonsuz ama korkmaktan başka bir hazırlığımız yok. Şu an psikolojiler altüst olmuşken elimizde olmayan şeyleri nasıl düzeltelim bunu da söyleyin!” diyerek sitem etti. Daha önceden Prof.Dr.Görür'ün açıklamalarına Doğa Rutkay şu şekilde karşılık vermişti: “Kıymetli hocamdan özür dileyerek, şöyle söylemek istiyorum! Doğrudur hocam. Ama artık yeter! İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyumuyoruz. Anneyiz nefes alamıyoruz. Geldi ha gelecek dediniz duyduk! Evet! ama şu sıra bu söylemler bizi parçalıyor. Lütfen yeter” diyerek sözlerini tamamladı. Prof.Dr.Görür ünlüler tarafından hedef alındı.