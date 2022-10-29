MAGAZİN
29 Ekim 2022 - 19:11

İbrahim Tatlıses'in kızının annesinin mankenleri kıskandıran fiziği! Ayşegül Yıldız'ı görenler şaşkına döndü

İbrahim Tatlıses'in 2013 yılında boşandığı Ayşegül Yıldız, sosyal medyada yeni bir fotoğrafını paylaştı. Yıldız'ın fiziği mankenlere taş çıkardı.

MAGAZİN
29 Ekim 2022 - 19:11
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İbrahim Tatlıses'in kızının annesinin mankenleri kıskandıran fiziği! Ayşegül Yıldız'ı görenler şaşkına döndü


İmparator lakaplı ses sanatçısı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırıdan sonra yeni bir hayata başlamıştı. Tatlıses’in tedavisi boyunca yanından bir an olsun ayrılmayan eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada gündem oldu. Hastane odasında dünyaevine giren çift, kızları Ada’nın doğumundan kısa süre sonra boşanma kararı almıştı. Ünlü ismin eski eşi Ayşegül Yılmaz’ın son hali ise görenlerin ağzını açık bıraktı.

Güzelliği ile büyüledi

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız’ın İbrahim Tatlıses ile evliliğinden Elif Ada isminde bir kızı bulunuyor. 2013 yılında Tatlıses’ten boşanan Yıldız, güzelliği ile dikkat çekmişti. Aynı zamanda Tatlıses’in eski klibinde oynayan Yıldız, adeta yıllara meydan okuyor.



Ayşegül yıldız

Şimdilerde Bursa’da gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Yıldız, sosyal medyanın da aktif isimlerinden biri. Bir ay önce İstanbul’a taşındığını duyuran Ayşegül Yıldız, bu dönüşüyle televizyon ekranlarında da karşımıza çıkacağının müjdesini verdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Mavi gözleri, sarı saçları ve modellere taş çıkaran fiziği ile kamera karşısına geçen Ayşegül Yıldız, son halini takipçileriyle paylaştı. Yıldız’ın paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte modelleri kıskandıran o fotoğraf:

Ayşegül yıldız

Ayşegül Yıldız kimdir, kaç yaşında?

Sanatçı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa’da doğdu. Lise eğitimini Bodrum Lisesi’nde tamamladıktan sonra bir dönem modellik ve yerel kanallarda sunuculuk yaptı. Tescilli güzel olan Ayşegül Yıldız, Miss Turkey yarışmasında 4. oldu. Sakin bir hayat süren Yıldız’ın hayatı, Fırat dizisinin Bodrum’daki çekimleri sırasında İbrahim Tatlıses ile tanışmasıyla tamamen değişti. O yıllarda 16 yaşında olan Yıldız, Fırat ve İmparator dizilerinde rol aldı.

İbrahim Tatlıses ile tanıştıktan sonra klibinde oynayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında Tatlıses ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden Elif Ada adında bir kızı olan isim, 2013 yılında İbrahim Tatlıses’ten boşandı. Ünlü isim uzun süredir ekranlardan ve basından uzak bir hayat sürüyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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