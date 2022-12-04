YAŞAM
04 Aralık 2022 - 20:15

İbrahim Tatlıses'in söylediği te go ti çi go ti ne demek?

Türkiye'nin usta sanatçıları arasında yer alan İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Urfa'da düzenlenen toplu açılış töreninde eşlik etti. Törende sanatçı ile Cumhurbaşkanı arasında geçen diyalog ise herkesi şaşırttı.

YAŞAM
04 Aralık 2022 - 20:15
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İbrahim Tatlıses'in söylediği te go ti çi go ti ne demek?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda yapılan Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılım sağladı.

Törene gelenler arasında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'te vardı. "Haydi Söyle" şarkısını seslendiren türkücü, Cumhurbaşkanına, “Efendim çevre illerde okullar yapılıyor, üniversite getirdiniz. Orada bir cümle söylediniz, ‘Sevgili dostumun dediği gibi.. Oxford vardı da biz mi gelmedik? Ben sizin dostunuz muyum?" sorusunu yöneltti.



Cumhurbaşkanı türkücünün bu sorusuna, “Buraya bir Oxford kuralım” cevabını verince, Tatlıses de “Dostumuzsunuz” dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ NEREYE BİZ ORAYA"

Törende açıklamalar yapan İbrahim Tatlıses, toplanan kalabalığa “Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım.” sözleriyle seslendi.

 İbrahim tatlıses cumhurbaşkanı erdoğan

BERABER 'HAYDİ SÖYLE' ŞARKISINI SESLENDİRDİLER

Sahnedeki konuşmasının ardından şarkı söylemek isteyen İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz benim başımın tacısınız" dedikten sonra beraber 'Haydi Söyle' şarkısını seslendirdiler.

TE GO Tİ Çİ GO Tİ NE DEMEK?

Ünlü türkücü, 2013'te yaptığı bir paylaşımında, Kürtçe 'Te go ti çi go ti' kelimesinin anlamını "Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey" olarak açıklamıştı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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