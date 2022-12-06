İbrahim Tatlıses mağarada doğup büyüdüm demişti! Şanlıurfa Valiliği o evi müzeye çevirdi..







TURİZME KAZANDIRILACAK!











Yılların eskitemediği usta sanatçılardan türkücü İbrahim Tatlıses, 1952 yılında Urfa'da bir mağarada doğdu. Tatlıses'in doğduğu mağara şimdilerde müze halini aldı.Doğduğu evi restore eden Şanlıurfa Valiliği, eve ünlü türkücünün isteği üzerine 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' adı verildi. Şanlıurfa Valiliği ile birlikte Haliliye Belediyesinin ortak çalışması sonucu restore edilen mağara müzenin turizme kazandırılması sağlanacak.