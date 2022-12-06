GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 15:13

İbrahim Tatlıses mağarada doğup büyüdüm demişti! Şanlıurfa Valiliği o evi müzeye çevirdi..

İbrahim Tatlıses'in Urfa'da doğduğu ve büyüdüğü mağara ev Şanlıurfa Valiliği tarafından müzeye çevrildi. 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' isminin verildiği müze turizme kazandırılacak.

GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 15:13
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İbrahim Tatlıses mağarada doğup büyüdüm demişti! Şanlıurfa Valiliği o evi müzeye çevirdi..
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Yılların eskitemediği usta sanatçılardan türkücü İbrahim Tatlıses, 1952 yılında Urfa'da bir mağarada doğdu. Tatlıses'in doğduğu mağara şimdilerde müze halini aldı.

TURİZME KAZANDIRILACAK!

İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara

Doğduğu evi restore eden Şanlıurfa Valiliği, eve ünlü türkücünün isteği üzerine 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' adı verildi. Şanlıurfa Valiliği ile birlikte Haliliye Belediyesinin ortak çalışması sonucu restore edilen mağara müzenin turizme kazandırılması sağlanacak.



İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara

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