Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 17:24

İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Futbolcu İbrahim Toraman kimdir, kaç yaşındadır, nerede dünyaya geldi, evli mi? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 17:24
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İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İbrahim Toraman’ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

İBRAHİM TORAMAN KİMDİR?

İbrahim Toraman, 20 Kasım 1981 yılında Sivas'ta doğdu. Futbol hayatına Sivas DSİ spor bünyesinde başlamıştır. 6-7 sene amatör olarak futbol oynamıştır. Burada futbolu çok iyiydi ve takımının aldığı başarılı sonuçlar sonucunda Türkiye amatör takımları arasında ikinci sırayı aldı.

Birçok takımda forma şansı bulan bir futbolcu, özellikle Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımlarının dikkatini çekmesine rağmen, Gaziantepspor ile anlaştı ve Gaziantepspor'un birçok alt yapısında forma giydi. Tam 7 yıl burada kaldı. Sonrasında Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'a girdikten sonra formu hiç düşmedi, iyi maçlar çıkardı. Hatta ikinci kaptanın yerini aldı. 2008-09 sezonu başlamadan önce takım arkadaşı İbrahim Üzülmez ve antrenman kampında kavga etti ve Beşiktaş yönetimi onlara süresiz olarak takımdan kadro dışı bıraktı. Ancak Sinan Engin, iki oyuncusunun da satılık olduğunu, teklif gelirse değerlendireceklerini belirtti. Hatta o dönem Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde de doğrulanmıştı.

Her iki futbolcu da daha sonra Beşiktaş camiasından özür diledi ve ikisi de affedildi. Özür dilemelerine rağmen kaptanlıkları iade edilmedi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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