DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:22

İç savaşın 12. yılında Suriye'ye kritik ziyaret

Resmi kayıtlara göre 15 mart 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşın 12. Yılında Şam kritik bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor.

DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:22
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İç savaşın 12. yılında Suriye'ye kritik ziyaret


    İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi çarşamba günü Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu 12 yıllık iç savaş sürecinde İran'dan gerçeklecek en üst düzey ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor. İran, Şam yönetiminin Rusya ile bölgedeki en büyük destekçisi konumunda yer alıyor.

İran



     Bu ziyaret ayrcıa 10 yıllık süreç içerisinde İran Cumhurbaşkanının bir Arap ülkesine yaptığı ilk ziyaret olması nedeniyle de kritik.

     Arap ülkeleri de Suriye ile ilişkileri normalleştirme arayışında. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Suriye ziyaretinin ardından, Ürdün Dışişleri Bakanı, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne geri dönmesi konusu ele alındı.

  Bu görüşmenin ardından Mısır, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak Dışişleri Bakanları yuvarlak masa toplantısında görüştü.

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