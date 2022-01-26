YAŞAM
26 Ocak 2022 - 12:14

İçi su ve buz dolu çukura düşen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Ataşehir’de bir inşaat alanında bulunan üzeri buz tutan çukur üzerinde ilerlemeye çalışan iş makinesi, buzların kırılması ile çukura düştü

YAŞAM
26 Ocak 2022 - 12:14
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İçi su ve buz dolu çukura düşen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti
İçerisi su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörü çukurda kayboldu. 60 yaşındaki işçinin cansız bedeni arama çalışmaları sonucu çukurdan çıkarıldı. İş makinesinin çukura düştüğü anlar kameraya anbean yansıdı.



Ataşehir'de Yenişehir Mahallesi Neşeli Sokakta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bir inşat alanında sabah saatlerinde iş makinesiyle ilerleyen 60 yaşındaki Kadir Yaşar isimli işçi, içi su dolu çukur üzerinde tutan buzu fark etmeyerek buz üzerinde ilerlemeye başladı.



İçi su dolu çukur üzerinde ilerleyen iş makinesinin ağırlığına dayanamayarak kırıldı. İş makinesi, içerisi su dolu çukura düştü. İnşaatta bulunan asansör boşluğu için kazılan su dolu çukur içerisine düşen iş makinesinin operatörü Yaşar, su içerisinde kayboldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaybolan işçiyi bulmak için ekipler olay yerinde çalışmalar başlatırken iş makinesi operatörü Kadir Yaşar'ın cansız bedeni arama çalışmaları sonucunda çukurdan çıkarıldı.
Gerçekleşen acı olayda iş makinesinin buz kaplı çukur üzerimde ilerlediği sırada buzun kırılması ve iş makinesinin çukura düştüğü o anlar ise güvenlik kameraları tarafınsan kaydedildi. 
Öte yandan kazanın yaşandığı alan ve işçiyi arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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