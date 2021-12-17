GÜNDEM
17 Aralık 2021 - 20:59

İçinde 9 bin dolar olan çantayı çocuk hırsıza kaptırdı!

Güngören'de yolda yürürken bir anda kendisine sessizce yaklaşan çocuk hırsıza çantasını kaptıran Cebrail Akgün, çantayı teslim edeceği sırada soyulduğunu fark etti ve neye uğradığını şaşırdı. İçinde 9 bin dolar olan çantasını kaptıran Akgün, soluğu poliste aldı.

GÜNDEM
17 Aralık 2021 - 20:59
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İçinde 9 bin dolar olan çantayı çocuk hırsıza kaptırdı!
İstanbul'un Güngören ilçesinde gündüz vakti herkesin içinde bir hırsızlık olayı yaşandı. Yolda yürürken arkasından kendisine sessizce yaklaşan çocuğu fark etmeyen Cebrail Akgün isimli bir kişi, çocuk hırsıza çantasını kaptırdı.




Çocuk hırsız, içinde 9 bin dolar olan çantayı çalarak olay yerinden hızla uzaklaşırken, soyulduğunu çantayı teslim etmek üzereyken fark eden Cebrail Akgün, hemen durumu polise bildirdi. Akgün polise verdiği ifadesinde esnaftan aldığı mallarını alıcıya götürerek ücretlerini tahsil ettiğini ve cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından gelen 18 yaşından küçük bir kişi tarafından soyulduğunu söyledi.






POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Meydana gelen hırsızlık olayı sonrası yapılan şikayet üzerine polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda kaydının da bulunduğunu tespit etti. 

Henüz 11 yaşında olan ve karakolda 400'e yakın suç kaydı olan çocuk hırsızın henüz yakalanmadığı fakat çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 
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