İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Yunanistan'ı Uyarıyoruz; Terörü Desteklemeyin”













İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan'ın PKK'nın yıllardır destekçisi olduğunu belirterek, “Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya tahsis etmiştir. Bu kamp aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir” dedi.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında bilgi verdi. Yunanistan'daki PKK kampı "Lavrion" konusu ile ilgili detayları belgeleriyle paylaşan Çataklı, “Yunanistan, “Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya tahsis etmiştir. Bu kamp aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçeğin bizim için tartışılır herhangi bir tarafı yoktur. İstihbari bilgilerimiz ve delillerimiz nettir” diyerek konuşmasını belirtti.“Bu kampın girişinde terör örgütünün sözde paçavrası ve terörist başının resmi var”Yunanistan'ın uzun yıllardır PKK'ya yardım ettiğini söyleyen Çataklı, “Bu kampın girişinde terör örgütünün sözde paçavrası ve terörist başının resmi var. Bunu herkes çıplak gözle görebilecek durumda. Örgütlere belli bölümler ayırmış durumdalar. O bölümlerin giriş kapılarında da terör örgütlerinin isimleri yazıyor. Duvarların da terör örgütlerinin paçavraları var. Burada çok açık bir şekilde örgüt propagandası var. Resimdekilerin terörist başı olmadığını dünyada bilmeyen var mı? Yunanistan'ın terör örgütü PKK'ya olan desteği, zaten yıllardır bilinen bir konudur” değerlendirmesinde bulundu.“Sorumluların Kandil'den atama yoluyla belirlendiğini biliyoruz”Kamptaki faaliyetlerden haberdar olduklarını aktaran Çataklı, “Terör örgütünün Avrupa yapılanması tarafından Lavrion Kamp sorumlusu olarak faaliyet yürüten ‘Hafız Mahir' kod adlı Mahmut Yıldız'ın, kamp sorumluluğundan alınarak ülkemizden terör örgütüne katılım yapmak amacıyla Yunanistan'a geçiş yapacak şahısların illegal geçişleriyle ilgilenmek üzere görevlendirildiği buradan ifade edelim. Yunanlılar da bilsinler. Bunlar zaten onların bilgisi dahilinde yapılıyor. Lavrion kamp sorumlusu olarak ‘Çektar' kod adlı ‘Özcan Ergün'ün görevlendirildiği bizim de bildiğimizi bilsinler. Kamp içerisinde her terör örgütü adına bir sorumlunun bulunduğu, sorumluların Kandil'den atama yoluyla belirlendiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.“Terörü desteklemeyin”Yunanistan'a, ‘Terörü desteklemeyin' çağrısında bulunan Çataklı, “Bu konuda en son şunu dile getirmek isterim: Komşu ülkeler olarak aramızda sorunlar olabilir ancak Yunanistan'ı bu konuyla alakalı acilen sorumlu ve ciddi bir devlet gibi davranmaya davet ediyoruz. Bizim PKK ile ter dökecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Ancak Lavrion Kampı, gelecekte Yunanistan'ın Kandil'i olursa, o zaman ortaya çıkacak durumla kendileri baş edebilirler mi, bunu iyi düşünsünler. Uyarıyoruz; terörü desteklemeyin” dedi.