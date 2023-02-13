İçişleri Bakanı duyurdu! Masterchef şampiyonu cezaevinde: Bu sözleri başını yaktı!







ÜNLÜ ŞEF GÖZALTINDA







TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonlarda MasterChef yarışmasına katılan ve 2018 senesinde birinci olan Uğur Kardaş'ın, sosyal medya üzerinden deprem bölgesinde yaptığı paylaşım yüzünden tutuklandığı bildirildi. Paylaştığı videoda söyledikleri ve süreç hakkındaki diğer detaylar yazımızda.Ülkemizde 6 Şubat günü yaşanan deprem felaketi sonrası birçok sanatçı, şef, futbolcu ve sosyal medya fenomeni depremzedelere destek amaçlı bölgeye gitti. Bunlardan biri de MasterChef 2018 sezonu birincisi Uğur Kardaş oldu. Gönüllü olarak bölgeye giden ve arama kurtarma çalışmalarına da katılan Kardaş, yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Halkın dikkatini çekti ve video sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı.Çektiği videoda çok kötü bir durumu göz yaşlarıyla anlattı. Kardaş, "Enkazdan ceset çıkartılıyor ve kenara bırakılıyor. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor" sözleriyle takipçilerinin dikkatini çekti. Bir anda gündeme oturan paylaşım sonrası bu durum araştırılmaya başlandı. Konunun araştırılması sonucunda iddiaların doğru olmadığı anlaşıldı ve Uğur Kardaş gözaltına alındı.Sosyal medyasından yaptığı paylaşımla halka yanlış bilgiler verdiği doğrulanan Uğur Kardaş, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçuyla tutuklandı. Kardaş'ı tutuklama kararı Kahta Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.