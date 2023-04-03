İçişleri Bakanı duyurdu! Ramazan ayını işaret etti: Hatay dışındaki illerde...!

HATAY HARİCİNDEKİ O İLLER…BAKANDAN ÖNEMLİ DUYURU!













MİLLETİMİZ YANIZ DEĞİLDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Adıyaman Valiliği’nde konuşma yapan İç işleri bakanı soylu afet koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Soylu depremden etkilenen depremzedelerden 3 te birinin memleketlerine geri dönüş yaptığını belirtti.Bakanı Soylu, AFAD tarafından açıklanan sayıya göre ayrıca 1 milyon 682 bin 309 haneye 10’ar bin lira ödeme yapıldığını söyledi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bakan Soylu “Deprem bölgesinde enkaz haline gelmiş ve acil yıkılacak binaların toplamı 56 bin 127 idi. Bina ölçeğinde söylüyorum. 24 bin 100’ünü kaldırarak döküm sahalarına götürdük. Bu yüzde 43’lük bir oran yapıyor ama hacim olarak bu yüzde 60’a geliyor. Çünkü büyük binaları, şehir merkezlerindeki binaları temizledik. Köyler ve diğer yerlerde işimiz daha kolay olacak. Hatay hariç diğer illerde Ramazan ayında enkazların bitirileceğini değerlendiriyoruz. Sarkarsa birkaç gün sarkar" diye belirtti. Adıyaman’daki enkaz kaldırma çalışmalarının yarısından fazlasının bitirildiğini belirten Bakan Soylu çalışmaların bekledikleri gibi gittiğini belirtti ve Adıyaman’ın diğer illere göre biraz ileri de olduğunu da belirtti.Ramazan ayının gelmesiyle birlikte de deprem bölgesine yapılan yardımların hala sürmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Bakan Soylu,"Milletimiz buraya sadece destek göstermedi, gönlünü gönderdi. Aynı desteğin gönderilmesi esastır. Kahvaltılık istemiştik, insanlar oruç tutuyorlar ve sahurda kahvaltılık arzu ediyorlar. Yardım edecekseniz kuru gıda, hijyen ve kahvaltılık depremzedelerin ihtiyacıdır” dedi Tüm deprem bölgelerinde 2 milyon 284 bin gıda kolisinin dağıtımının yapıldığının altını çizen Bakan Soylu aynı zamanda her gün 1 milyon 600 bin insanın iftar yaptığını da belirtti.Soylu konuyla ilgili olarak, “Bin 451 noktada toplu iftar verilmektedir. Özellikle bunun önemli bölümü çadır kentlerdedir. 342 alanda 637 bin çadır kurulumu gerçekleştirildi. 54 alanda şu ana kadar 76 bin 862 konteyner hazırlığı yapıldı, toplam 46 bin 672 konteyner kuruldu. 55. gününde bu kadar konteyner kurduk. Yağmurlardan dolayı yaklaşık 12 günlük bir kaybımız oldu. Bunun alt yapısı, elektriği, suyu var. Neredeyse bir şehir kuruyorsunuz. Sağlığı, eğitimi, güvenliğini kuruyorsunuz. Bir site haline getiriyorsunuz. Bundan bir ay sonra 200 bin konteyner kurulumunu tamamlamış olacağız" diye konuştu.