İçişleri Bakanı Soylu: '3 terörist etkisiz hale getirildi, teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım ağı sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa, sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık” ifadelerine yer verdi.