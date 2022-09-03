SİYASET
03 Eylül 2022 - 19:39

İçişleri Bakanı Soylu'dan teröristlere uyarı: Uyarıyoruz, teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonunda Şırnak'ın Faraşin Yaylası kırsalı kapsamında teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu’nun yapmış olduğu açıklamalara haberimizden ulaşabilirsiniz…

SİYASET
03 Eylül 2022 - 19:39
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İçişleri Bakanı Soylu'dan teröristlere uyarı: Uyarıyoruz, teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Uyarıyoruz, teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu’nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, jandarma özel harekat ve komandolarımız, jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık” ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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