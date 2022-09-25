SİYASET
25 Eylül 2022 - 12:54

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetinde olan ailelerle bir görüşme gerçekleştirdi.

SİYASET
25 Eylül 2022 - 12:54
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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günün erken saatlerinde kente gelerek bir dizi bir ziyaret gerçekleştirdi. Önceden evlat nöbetindeki ailelerle bire bir görüşeceği sözünü verdiğini hatırlatan Bakan Soylu, ailelerin konaklandığı yere gelerek aileler ile selamlaştıktan sonra bire bir görüşmek üzere toplantı salonuna geçti.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal



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Haber Editörü
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