İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım ağı sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var. HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin oldukça verimli geçiren operasyonu ile yakalandı” ifadelerine yer verdi.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 19:35
İçişleri Bakanı Soylu: 'HDPKK'lı Semra Güzel yakalandı'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDPKK'lı Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken yakalandığını açıkladı.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 19:35
EDİTOR
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