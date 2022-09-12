GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 09:07

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de çocuklarla bir araya gelerek top sekterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı'ndan sonra Ömerli Belediyesi yerleşkesinde bulunan spor kompleksinde faaliyetlerden yararlanan çocuklarla bir araya geldi. Bakan Soylu, burada penaltı kullandıktan sonra defalarca top sektirdi.

GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 09:07
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İçişleri Bakanı Soylu, Mardin’de çocuklarla bir araya gelerek top sekterdi


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısından sonra Ömerli Belediyesi yerleşkesinde bulunan spor kompleksini gezdi. Bakan Soylu, burada yüzme havuzu, voleybol, basketbol, masa tenisi öğrencileriyle bir araya gelip sohbet etti. Bakan Soylu, halk eğitim merkezinde kadınlar tarafından atık malzemelerden yapılan el işi standını gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.



Bakan Soylu, spor kompleksinde halı sahada penaltı kullandıktan sonra defalarca top sektirerek çevredekilerden alkış aldı. Soylu, masa tenisi oynadıktan sonra belediye binasına geçti. Soylu, Ömerli ilçesinde esnaf ziyaretinden sonra Dargeçit ilçesine geçmek üzere ilçeden ayrıldı.

Bakan Soylu'nun Ömerli programına AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin Valisi Mahmut Demirtas, Ömerli Kaymakamı Kerem Türker, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve kurum amirleri eşlik etti.

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Haber Editörü
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