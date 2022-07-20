GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:49

İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'e kurşun yağmuru!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon’da tartıştığı bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Dönmez vücuduna aldığı 5 kurşunla hayatını kaybederken, Dönmez'in ölümüne neden olan saldırgan tutuklandı.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:49
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İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'e kurşun yağmuru!


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu olarak bildiğimiz Sefa Dönmez, Trabzon'da bir silahlı saldırıya uğradı. Dün akşamüzeri saat 19.00 sularında meydana gelen olayda Dönmez, vücuduna aldığı 5 kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, Trabzon’a bağlı Of ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Bakan Süleyman Soylu'nun halasının oğlu Sefa Dönmez, daha öncesinde aralarında adli makamlara kadar intikal ettiği husumetlisi Faruk Ulusoy ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.



İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez

"Sefa Dönmez'e kurşun yağmuru"

İkili arasında yaşanan kavga sırasında Faruk Ulusoy, yanında taşıdığı silahını çıkardı ve Sefa Dönmez'e ateş etmeye başladı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Sefa Dönmez kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olayın hemen ardından hızla kaçtı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler ağır yaralanan Sefa Dönmez'i ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. Burada müdahaleye alınan Dönmez, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sefa Dönmez'in ölümüne neden olan saldırgan Faruk Ulusoy ise polisin yakın takibi sonrası kıskıvrak yakalandı. Ulusoy’un olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına alındığı bilgisinin hemen ardından İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in cenazesine katılmak için Trabzon’a gittiği öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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