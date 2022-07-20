İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu olarak bildiğimiz Sefa Dönmez, Trabzon'da bir silahlı saldırıya uğradı. Dün akşamüzeri saat 19.00 sularında meydana gelen olayda Dönmez, vücuduna aldığı 5 kurşunla hayatını kaybetti. Olay, Trabzon’a bağlı Of ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Bakan Süleyman Soylu'nun halasının oğlu Sefa Dönmez, daha öncesinde aralarında adli makamlara kadar intikal ettiği husumetlisi Faruk Ulusoy ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.
GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:49
İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'e kurşun yağmuru!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon’da tartıştığı bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Dönmez vücuduna aldığı 5 kurşunla hayatını kaybederken, Dönmez'in ölümüne neden olan saldırgan tutuklandı.
GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:49