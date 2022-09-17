İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki temaslarının ardından kentteki STK'ların desteği ile Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda malzemesi yüklü yardım tırını uğurladı. Selzedeler için hazırlanan yardım tırı, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt eşliğinde yapılan duanın ardından yola çıktı. Gıda kolilerinin içerisinde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda malzemeleri yer almakta.