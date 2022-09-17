SİYASET
17 Eylül 2022 - 18:56

İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Pakistan'a gidecek olan yardım tırını uğurladı.

SİYASET
17 Eylül 2022 - 18:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki temaslarının ardından kentteki STK'ların desteği ile Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda malzemesi yüklü yardım tırını uğurladı. Selzedeler için hazırlanan yardım tırı, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt eşliğinde yapılan duanın ardından yola çıktı. Gıda kolilerinin içerisinde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda malzemeleri yer almakta.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: '7’li masa da 7 düvel de Türkiye’nin gelişmesine ve Tayyip Erdoğan’a karşı'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: '7’li masa da 7 düvel de Türkiye’nin gelişmesine ve Tayyip Erdoğan’a karşı'
Türkiye, ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı
Türkiye, ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış geldiler'
İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış geldiler'
Dışişleri Bakanlığı: 'Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Son Haberler
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla...
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
ABD Kongre Binası'nda 'Karabağ' sergisi
ABD Kongre Binası'nda 'Karabağ' sergisi