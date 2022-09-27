İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mı etti? Sosyal medya gündemi istifa haberleriyle çalkalanıyor!













Erdoğan’ın Soylu’nun affını kabul ettiği söyleniyor!

Bakan Süleyman Soylu'nun ekibinden istifa yalanlaması

"Daha önce de istifa kararı alınmıştı"

Dün Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden 'affını' istediği ve istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu iddia edildi. Bu iddia kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.İstifa haberlerinin sosyal medyada yankı bulmasının ardından gözler Bakan Süleyman Soylu'ya çevrilirken, Bakan Soylu'dan bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kısa süre içinde gündeme düşen istifa iddiaları hakkında binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılarvebaşlıklı tweet'leriyle Bakan Soylu'ya destek verirken bazı kullanıcılar da istifa kararının doğru olduğunu savundu.Kulislerden edinilen bazı bilgilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun affını kabul ettiği belirtilirken, bazı konuşmalarda ise talebin şimdilik cepte bekletildiği ifade ediliyor.Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Bakan Soylu'nun istifası hakkında bir duyuru yayınladı. Yarkadaş, açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibinin, medyada gündem olan 'Soylu istifa etti' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylediklerini ve bakanın görevinin başında olduğunu aktardıklarını yazdı..İki yıl kadar önce koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının ilk kez uygulandığı 10 Nisan'da Türkiye'nin her yerinden izdiham görüntüleri gelmiş ve sokapa çıkma yasağı kararının 2,5 saat öncesinde verilmesi Bakan Süleyman Soylu'nun yoğun bir şekilde eleştirilmesine nedne olmuştu. Bu eleştirilerin ardından hata yaptığını belirterek 'affını' isteyen Bakan Soylu, istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermişti. İstifa dikelçesini değerlendirmeye alan Erdoğan ise, istifayı reddetmiş ve Bakan Soylu'nun görevine devam etmesini istemişti.