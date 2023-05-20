İçişleri Bakanlığı, 'Afetzedelerin yol masrafları' konulu genelge yayınladı!













BİLET BEDELLERİ KARŞILANACAK

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'Afet Mağdurlarının İade ve Yol Masraflarının Ödenmesi İşlemleri' başlığını içerein bir genelge hazırladı ve bu genelgeyi 81 il Valiliğine gönderdi. Genelge, diğer illerde ikamet edip afet bölgesine giden, afet bölgesinde yaşayıp da geçici olarak yaşadıkları başka bir şehre ve afet bölgesinden yine afet bölgesine dönmek isteyen kişilerin tahliye ihtiyaçlarının karşılanması sürecinin kesintisiz devam edeceğini belirtiyor.İç İşleri Bakanlığı imzasını taşıyan 'Afetzede' genelgesi şöyle: Afetzedelerin geri dönüşleri ile ilgili yol masraflarının karşılanabilmesi amacıyla İl/İlçe'de daha önce kurulan birimler, mağdurların yol ve dönüş masraflarını karşılama görevine devam edecek. Gerektiğinde teknik ekipman ve aynı zamanda personel desteği verecektir. Belirlenen uygulama noktalarının adres ile birlikte iletişim bilgileri ile tahliye bilgileri Vali/Kaymakam internet/sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır.Yol ücreti çeki başvurusunda bulunan depremzedeler, “” adresine giriş yapabilirler. Mağdurların tahliye ve iade talep noktalarına bilet masrafları da karşılanacak. Mağdurların kendi araçları ile bilet almaları durumunda bilet ücreti ödenecek ve ödemeler depremzedenin TC kimlik numarası üzerinden yapılacaktır. Afet bölgesinin merkezine ulaşan ancak çıkış illerindeki bilgi ve tahliye noktalarına ulaşamayan mağdurlara gerekli kolaylıklar sağlanacak ve yol masrafları karşılanacaktır. Vatandaşların 7/24 esasına göre oluşturulan tahliye merkezlerine ve taleplere ulaştırılması noktasında gerekli tüm tesis ve kolaylıklar geçmişte olduğu gibi kesintisiz olarak uygun imkanlarla gerçekleştirilecek.