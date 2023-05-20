İçişleri Bakanlığı, 'Afetzedelerin yol masrafları' konulu genelge yayınladı!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'Afet Mağdurlarının İade ve Yol Masraflarının Ödenmesi İşlemleri' başlığını içerein bir genelge hazırladı ve bu genelgeyi 81 il Valiliğine gönderdi. Genelge, diğer illerde ikamet edip afet bölgesine giden, afet bölgesinde yaşayıp da geçici olarak yaşadıkları başka bir şehre ve afet bölgesinden yine afet bölgesine dönmek isteyen kişilerin tahliye ihtiyaçlarının karşılanması sürecinin kesintisiz devam edeceğini belirtiyor.
İç İşleri Bakanlığı imzasını taşıyan 'Afetzede' genelgesi şöyle: Afetzedelerin geri dönüşleri ile ilgili yol masraflarının karşılanabilmesi amacıyla İl/İlçe'de daha önce kurulan birimler, mağdurların yol ve dönüş masraflarını karşılama görevine devam edecek. Gerektiğinde teknik ekipman ve aynı zamanda personel desteği verecektir. Belirlenen uygulama noktalarının adres ile birlikte iletişim bilgileri ile tahliye bilgileri Vali/Kaymakam internet/sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır.