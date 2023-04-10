









İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 20 FARKLI ŞEHİR İÇİN ALIM YAPACAK!







İçişleri Bakanlığı en az 9.700 TL maaşla personel alacak! 20 il için duyuruldu: Bu işi yapanlar Bakanlık personeli olacak. İşe alım için kurumlardan alım haberleri gelmeye devam ediyor. Bir çok kurumun bu sene alım yaptığı kadrolarda İç İşleri Bakanlığı da bulunuyor. Buna göre İç İşleri Bakanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere bir çok sözleşmeli personel alacak. Alacakları personellere ilişkin maaşları da açıklayan kurumun alımına ilişkin tüm detaylar haberimizde... İşte detaylar...İç İşleri Bakanlığı 657 sayılı devlet memurları kanuna göre 4B'li sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Bakanlığın yaptığı duyuruda 117 çağrı merkezi elemanı olarak yapılan ilanda bir çok şehir için alım yapılacak. Bu senenin seçim senesi olması nedeniyle pek çok Bakanlık bünyesinde alımlar devam ediyor. Düzenli olarak yapılan alımlar ile birlikte giderilmeye çalışılan personel eksikliği ile birlikte gençlere de istihdam sağlanmaya çalışıyor. Bir ilanda Bakanlık bünyesinden geldi. Buna göre 117 çağrı karşılama personeli alınacak. Şartlar ise belli oldu. İşte ayrıntılar...İstenilen şartlar arasında öncelik TC vatandaşlığı, kamu haklarından mahrum bulunmamak, 18 yaşını geçmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, her hangi bir sağlık sorununun bulunmaması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak ve de güvenlik, arşiv araştırması sonucu olumlu sonuçlanmış olmak bulunuyor. Başvurular işealımkariyer. kapısı üzerinde bulunuyor.