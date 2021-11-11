İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-2 Operasyonunun Hatay'da başlatıldığını duyurdu!

PKK terör örgütünü Türkiye gündeminden çıkarmak ve bölgede terör örgütü üyelerinin varlığını yok etmek amacıyla hazırlanan Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu Hatay'da başlatıldı. Operasyonların başlatıldığına dair açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Hatay'da 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengili' operasyonu başlatıldı' ifadeleri kullanılırken operasyonun Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresi altında olduğu ve operasyona Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşturulan 718 personelin görev aldığı bilgisi paylaşıldı.Yapılan yazılı açıklamada ayrıca, Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği de belirtildi.