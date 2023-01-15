İçişleri Bakanlığı'nda memur olmak isteyenler! 2021-2022'de KPSS'ye giren hemen başvursun: 300 kişi alınacak!

Memur olmayı hedefleyenlere müjdeli haber
içişleri bakanlığından geldi. İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada 300 memur alınacağının haberini duyurdu. Memur olmak isteyenlerin başvuruları online şekilde gerçekleştirecek olup içişleri bakanlığı memur alımlarında adayların taşıması gereken şartlar ve KPSS’de istenen puan belli oldu
2023 senesinin gelmesi ile beraber diğer bir ilanda içişleri başkanlığı tarafından açıklandı yapılan açıklamaya göre taşla teşkilatına il planlama uzman yardımcısı alınacağının haberi bekleyenlere aktarırdı 30 ocak 2023 tarihinde başlattıracak olan başvurular 3 şubat tarihinde son bulacaktır.
BAŞVURALAR ONLİNE YAPILACAK
Başvurular bakanlığının internette sitesindeki duyulular bölümünde yayımlanacak olan içişleri bakanlığı aday profil bilgileri düzenleme ve sınav başvuru linki aracılığıyla e devler üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak, *İstenilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, *Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak *2021-2022 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak *KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday alınacaktır (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)
SÖZLÜ SINAVLAR BAŞKENT ANKARADA YAPILACAK
Sözlü sınav tarihleri 27 şubat ve 17 mart 2023 tarihindedir. Online şekilde gerçekleşecek başvuruların detayları için TIKLAYIN